Programa de lealtad de PlayStation: por qué vale la pena formar parte de él

PlayStation presentó Stars, un nuevo programa de lealtad que permitirá a los usuarios de la marca obtener beneficios adicionales. La compañía indicó que el nuevo servicio estará disponible en los Estados Unidos a partir del próximo 5 de octubre, fecha en la que también llegará a sudamérica.

De acuerdo con PlayStation, el programa de lealtad permitirá que los fanáticos puedan obtener puntos y artículos digitales de colección a cambio de jugar y obtener trofeos. Anunciaron además que el programa de lealtad es un servicio completamente gratuito en el cual el único requisito será disponer de una cuenta de PlayStation Network para adultos.

Aclararon que si bien se trata de un beneficio gratuito, contar con servicios de pago como la membresía de PlayStation Plus permitirá obtener algunos beneficios adicionales, sin embargo, para ingresar al programa de lealtad no es imprescindible formar parte de PlayStation Plus.

“PlayStation Stars es gratis para unirse. Solo necesitarás tener una cuenta de PlayStation Network para adultos y aceptar los términos de servicio del programa. Si bien obtendrá ciertos beneficios por ser miembro de PlayStation Plus, no se requiere una membresía de PlayStation Plus para unirse a PlayStation Stars”, precisan desde la empresa.

Destacaron que para poder acceder a la experiencia completa de Stars, los usuarios deberán descargar la aplicación de PlayStation, la cual se encuentra disponible tanto para dispositivos Android, como iOS. Añadieron que entre los planes de la compañía está el expandirse a las consolas en un futuro próximo.

“Con PlayStation Stars, obtienes recompensas al completar una variedad de campañas y actividades. Nuestra campaña de “Registro mensual” simplemente requiere que juegues cualquier juego para recibir una recompensa. Otras campañas le pedirán que gane trofeos específicos, o incluso que sea uno de los primeros jugadores en obtener platino en un título de gran éxito en su país o región”, dicen desde la empresa.

Agregan que los puntos que obtengan los usuarios podrán ser canjeados para obtener fondos en su billetera de PSN. En el caso de aquellos que dispongan de la membresía Plus, por cada compra que realicen dentro de la PlayStation Store generarán puntos de forma automática.

“Estos coleccionables digitales se crean solo para nuestro programa de fidelización y, aunque algunos pueden ser raros, no son únicos ni aprovechan la tecnología blockchain. No se pueden revender ni intercambiar. Los coleccionables digitales solo se pueden ganar o adquirir a través de PlayStation Stars”, aclaran.

Esto también te puede interesar:

– Usuarios de PlayStation descubren error que les permite ahorrar cientos de dólares

– PlayStation VR2 de Sony se lanzará en conjunto con 20 nuevos juegos

– Cómo activar las restricciones de control parental en PlayStation y Xbox