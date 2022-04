Usuarios de PlayStation descubren error que les permite ahorrar cientos de dólares

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Usuarios de PlayStation descubrieron un error en la PlayStation Network que les permite obtener descuentos de hasta 50% en la compra de una suscripción a PlayStation Plus Premium.

Esto es posible gracias a que los usuarios están comprando paquetes de suscripción de 1 año a la PS Now la cual a partir del mes de junio pasará a convertirse en PlayStation Plus Premium, el nuevo servicio online de la compañía.

“Cuando se lance el nuevo servicio PlayStation Plus, PlayStation Now pasará a la nueva oferta de PlayStation Plus y ya no estará disponible como servicio independiente. Los clientes de PlayStation Now migrarán a PlayStation Plus Premium sin aumentar sus tarifas de suscripción actuales en el momento del lanzamiento”, anunció Sony hace una semana.

De esta forma los jugadores están acumulando meses o incluso años de suscripción al servicio pagando tan solo la mitad del costo real del producto. Los usuarios están cancelando solamente $59.99 por año, cuando en condiciones normales deberían pagar $119.99.

Previamente Sony, había implementado un límite en la compra de PS Now para evitar que este tipo de situaciones pudieran ocurrir. Por tanto bloquearon la opción de realizar compras por lapsos mayores a un mes.

¿Qué ofrecerá el nuevo servicio de Sony?

El principal atractivo de la nueva apuesta de Sony que combina tanto la PlayStation Plus como la PS Now es el hecho de que ofrece un amplio catálogo de videojuegos que pueden disfrutarse automáticamente con tan solo pagar la membresía.

En el caso del paquete más costoso cuyo precio es de $17.99 mensuales, los usuarios pueden contar con una biblioteca de hasta 740 juegos, así como acceso anticipado a betas de juegos seleccionados.

“El PlayStation Plus Premium brinda acceso a transmisión en la nube para juegos de la PlayStation original, PS2, PSP y PS4 que se ofrecen en los niveles extra y Premium en los mercados donde PlayStation Now está disponible actualmente. Los usuarios pueden transmitir los juegos mediante consolas PS4, PS5 y en PC”, detallan desde la web oficial de PlayStation.

