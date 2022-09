Sarah Jessica Parker deja repentinamente un evento pues estaba pasando por una ‘situación familiar devastadora’

Sarah Jessica Parker ha estado muy activa en la últimos días, sobre todo porque ha estado en el medio de la promoción de la segunda parte de la icónica comedia de Halloween “Hocus Pocus”, en donde comparte pantalla nuevamente con Bette Midler y Kathy Najimy, casi 30 años después.

El día de ayer, miércoles 29 de septiembre, la actriz acudió al Lincoln Center de Nueva York para ser homenajeada en el marco de la gala anual de la moda que organiza el ballet de la ciudad. Sin embargo, no pudo ni siquiera subir a la tarima, pue tuvo que abandonar el evento rápidamente. Lo que más preocupo a los asistentes fue que, en los altavoces del teatro, se explicó unos minutos más tarde que la artista había tenido que regresar a casa debido a una “situación familiar devastadora”.

Hasta ahora, los representantes de la artista no han querido ofrecer detalles de lo ocurrido a la prensa estadounidense, como señala el diario The New York Post.

Es que es muy preocupante la situación, pues hace poco en la premiere de “Hocus Pocus 2” a la que asistió en compañía de su marido, el actor Matthew Broderick, y las mellizas que tiene la pareja, Tabitha y Marion, de 13 años, parecía que todo estaba en orden. Sarah Jessica, quien también es madre del adolescente James, de 19 años, con su esposo, ofreció una vez más la imagen de familia unida y bien avenida que ha venido proyectando desde su boda con el artista en 1997.

“A mis hijas les encantó la original”, aseguró en el citado estreno sobre la divertida película de 1993. “Les dije a mis hijas que probablemente les iba a gustar el filme, y que era muy apropiado para su edad. Y ellas me contestaron: “Oh, sí, mamá, ya la hemos visto ¡y nos encanta!”, explicó ante los periodistas sobre lo mucho que disfrutaron las niñas con las peripecias de las tres brujas protagonistas.

Esperemos prontamente se tenga más información sobre este suceso para que los fanáticos de Sarah Jessica Parker salgan de dudas. “Hocus Pocus 2” se estrena mañana 30 de septiembre en Disney Plus.

