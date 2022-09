5 particulares reglas estrictas que deben seguir los empleados de Subway

Desde su fundación en 1965, Subway se ha expandido hasta convertirse en una de las cadenas de comida rápida más grandes del país, con más de 21,110 ubicaciones.

Dado a que las tiendas operan bajo un modelo comercial de franquicia, las ubicaciones son propiedad y están a cargo de operadores privados o empresas afiliadas con la corporación Subway real. Es por esto que las tiendas deben de seguir una serie de reglas para hacer que la franquicia funcione, aunque algunas parecen ser algo extrañas.

1. Al cliente lo que pida, incluso si es una pizza

A través de foro Reddit, un ex empleado de la compañía dijo que en alguna ocasión tuvo que hacer una pizza a petición del cliente, aunque la especialidad no aparece en el menú. Para ello apiló queso y aderezos en un trozo abierto de pan plano y luego lo tostó, Al final el empleado facturó la pizza como un bocadillo, según comparte el sitio Eat This, Not That.

2. Los sándwiches pueden entregarse con ingredientes por separado

En caso que el cliente lo solicite, el empleado está obligado a darle al cliente cada ingrediente por separado. Por ejemplo, si pides bajo esta especificación un sándwich de pavo y queso con lechuga, tomate y mayonesa, puedes recibir en una bolsa un trozo de pan, en otra carne, queso en otra y así sucesivamente.

3. Te deben servir todas las verduras que quieras

Los empleados pueden servirte tanta cantidad de verduras como quieras sin costo extra. El trabajador pondrá una cierta cantidad de cualquier verdura en su sándwich, pero puedes pedir más. La excepción de esta regla aplica en el caso de la carne o queso extra, dice el sitio 120nions.

4. Siempre deberán calentar la carne, incluso para sándwiches fríos

Otros trabajadores compartieron en el mismo foro que, en todo momento, las carnes preparadas deben calentarse en el microondas, incluso si se trata de sándwiches fríos. Esto es para eliminar las bacterias que pueden haberse formado, aunque las carnes estén precocinadas.

5. Capacitación de los empleados

Antes de comenzar a trabajar los trabajadores deberán tomar una capacitación rigurosa de varios días con varios exámenes escritos, de acuerdo con un manual de capacitación. Algunos días se destinan a la capacitación de asuntos internos, como almacenamiento de alimentos y lavado de platos y otros con trabajo de cara al cliente, como hacer sándwiches. También hay pruebas escritas a lo largo del entrenamiento.

A través de distintas plataformas de internet, trabajadores de la compañía han compartido algunos trucos para obtener más producto por el mismo dinero, así como algunos secretos que manejan en el manejo de los ingredientes.

En meses pasados la compañía lanzó 12 nuevos sándwiches con la finalidad de renovarse y ofrecer a los clientes una mayor variedad.

