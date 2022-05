5 secretos que esconde Subway, revelados por sus empleados

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Muchas cadenas de comida rápida esconden varios secretos. Formas de hacer más eficiente la producción de sus activos, estrategias de marketing, hasta recetas secretas son algunos “trucos” que ocultan tanto a su público como a su competencia.

En el caso de Subway, cadena estadounidense de comida, conocida por sus combos frescos y bajos en grasa, también hay algunos secretos que recientemente han salido a la luz por ex empleados de la compañía. A través de foros de internet han compartido sus experiencias. Estos son algunos hallazgos.

1. Más calorías de lo que crees

Pese a que las presentaciones de sándwiches indican el número de calorías que cada una aportan en los menús, podrías estar llevando a tu boca más contenido energético del que piensas. Las calorías enumeradas corresponden a un sub de seis pulgadas en “receta estándar”, –es decir, pan blanco, sin queso y sin salsa–, algo que en el 99% de los casos no se ordena. Los clientes suelen agregar salsa chipotle y queso suizo que implican más calorías, dijo el ex empleado Stefan Armitage a Viral Thread.

2. Mayonesa light engañosa

Aunque en los menús se ofrecen presentaciones con alternativas menos calóricas, como la mayonesa light, cuando ésta se agota en las tiendas, suelen reemplazarla con mayonesa ordinaria sin previo aviso al cliente, dijo Armitage.

3. Puedes obtener más por tu dinero

Si deseas hacer valer más tu dinero en la cadena de establecimientos, el exempleado recomendó ordenar alguna presentación de sándwich preparado con flatbread. Pese a que Subway ofrece dos tamaños de presentación este pan, de seis y 12 pulgadas, la realidad es que éste es dos pulgadas más largo, debido a que tiene más gramos de fibra y proteína. Si lo que deseas es evitar más calorías puedes escoger otra presentación.

4. Pollo no comestible

Si hay un ingrediente con vida útil muy rápida es el pollo. Según el empleado, éste tiene una vida útil de dos a cinco días, pero algunos trabajadores suelen cambiar la fecha para evitar tirarlo. Él dice que el pollo de cinco días podría durar hasta nueve días. En su lugar recomienda como carne más fresca, como el bistec.

5. ¿Pavo que no es 100% pavo?

El usuario happykev, quien ha trabajado en una de las tiendas de sándwiches, comentó en el foro de noticias que el pavo que se ofrece es 60% pavo y el resto pollo y saborizante de pavo, apunta el sitio Eat This, Not That. Sin embargo, no aportó alguna prueba para comprobar su afirmación.

