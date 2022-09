Escándalo en Portugal: Acusan a un técnico de un equipo de la liga femenina de fútbol portugués de acosar sexualmente a varias jugadoras

Este viernes se ha destapado un escándalo sexual en el fútbol femenino de la Liga de Portugal en el Miguel Alfonso acosó a múltiples jugadoras durante su etapa como entrenador del club Río Ave. Las jugadores revelaron la historia en el portal Publico y además a la Federación de Fútbol de Portugal.

Durante la temporada 2020-2021, el entrenador le preguntó a una de sus jugadoras del Río Ave si “le gustaban los hombres y las mujeres”, entre uno de los primeros acercamientos a sus futbolistas.

“Me preguntó varias veces que si había algo de su aspecto físico que me atrajera. Me pidió vídeos en los que moviera mi cuerpo. Pensé que era la única, pero luego me di cuenta que no”, reveló una de las afectadas.

Otra jugadora reveló que Alfonso les pedía videos moviendo cierta parte del cuerpo y que mantuvieran esas conversaciones en secreto, pero las jugadoras decidieron decirle a sus padres,

“Nos preguntaba si queríamos ganar o perder peso y, en función de la respuesta, nos pedía que le mandáramos una foto y que mantuviéramos la conversación en secreto. Cuando le dije que mis padres no veían este trato normal, paró, pero luego se reunió con los directivos del club y se inventó cosas que yo no había dicho para convencerles que eran un elemento que no necesitaba el club”, detalló la futbolista.

Las jugadoras llevaron sus declaraciones a la federación y pasarán a manos de la Fiscalía. Por lo tanto, el club Familiçao, donde trabaja ahora Miguel Alfonso, decidió suspender al director técnico portugués ante las recientes denuncias de acoso sexual.

A pesar de que las jugadoras llevaron las denuncias al presidente del Río Ave, Jorge Silva, presidente del club, no tomó acciones porque nunca tuvo pruebas y Alfonso había dicho que todo era mentira.

“Hubo algunos representantes de jugadoras que me informaron de un rumor, pero sin ningún tipo de prueba. Naturalmente, preguntamos al entrenador y nos aseguró que todo era mentira. Nosotros le creemos”, expresó Silva.

Ahora Alfonso podría enfrentar de tres meses a un año de suspensión por el acoso a las jóvenes futbolistas que tuvieron la valentía de presentar su denuncia ante las autoridades competentes.

