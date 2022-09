Javier Chicharito Hernández aún no renuncia a la selección de México: “Si no quisiera estar en la selección ya me hubiera retirado”

Javier Chicharito Hernández ha sido motivo de debate durante este año sobre si Gerardo “Tata” Martino debe o no llevarlo a la Copa del Mundo de Qatar junto con la selección de México.

“Si no quisiera estar en la selección mexicana ya me hubiera retirado, y yo no me he retirado de la selección”, afirmó Chicharito sobre su postura en cuanto a que vuelva a ser tomado en cuenta por México.

🇲🇽🚨 "SI NO QUISIERA ESTAR EN LA SELECCIÓN MEXICANA, YA ME HUBIERA RETIRADO"



'Chicharito' Hernández no se niega al Tri… Una vez más ⚽



🔥 "LES DESEO LO MEJOR, QUE LLEGUEN A LO MÁS ALTO"#FSRadioMX pic.twitter.com/BwhhxPc49g — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) September 29, 2022

El delantero mexicano es el que mejor registro tiene entre los atacantes que integran la selección de México con 18 goles en 33 partidos que es 0.54 por partido. Los siguientes son: Santiago Giménez con 13 goles en 27 partidos (0.43), Henry Martín con 13 goles en 27 partidos (0.43) y Ramiro Funes Mori con 7 goles en 15 partidos (0.46).

Hernández expresó que está muy concentrado para el partido de este sábado contra el Real Salt Lake en el Dignity Health Sports Park, casa del LA Galaxy, y que será de “vida o muerte” para las aspiraciones del equipo en los Playoffs.

Si el equipo de Los Ángeles consigue la victoria ante el Salt Lake obtiene la clasificación y llegaría a 49 puntos en la temporada, 6 por encima del equipo de Utah que está en la octava posición con 43 unidades.

En esta trigésima tercera jornada Los Ángeles FC puede conquistar matemáticamente el ‘Supporters Shield’, si vencen a Portland Timbers y Philadelphia Union pierde ante Charlotte.

Los Galaxy ocupan la quinta posición en el Oeste, con tres puntos de ventaja sobre Real Salt Lake, octavo, y solo los primeros siete equipos de la conferencia conseguirán el billete para los ‘playoffs’.

El equipo angelino lleva dos victorias consecutivas y, al ritmo del mexicano Javier ‘Chicharito’ Hernández, y del español Riqui Puig, que ha dado nuevo ritmo al centro del campo desde su llegada, daría un paso agigantado hacia la postemporada con una victoria ante el RSL.

El ambiente es positivo en los Galaxy y ‘Chicharito’ anunció este jueves que seguirá en Los Ángeles en la próxima temporada.

“Tengo una cláusula (en el contrato) y si alcanzo once goles y juego un 60 % de los minutos (de la temporada regular) se renueva automáticamente”, dijo ‘Chicharito’ al acabar el entrenamiento de los Galaxy.

El delantero mexicano lleva 17 goles en esta temporada y ya supera el 60 % de los minutos necesario para que su vínculo con los Galaxy se renueve.

Lee también:

Chicharito “amarrado” en la Major League Soccer

Dónde ver Puebla vs América en Vivo, Liga MX en directo

El astro Neymar muestra su apoyo a Jair Bolsonaro e invita a votar por su reelección en las elecciones de Brasil