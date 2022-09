Joven se cuelga de un autobús para seguir a su novia tras revisarle el celular

Los celos en muchos casos son incontrolables, así lo demostró un joven que no solo no dejó por perdida una discusión con su novia, sino la siguió colgado de la puerta de un autobús.

Los hechos se registraron en Colombia donde el tóxico se aferró al colectivo con el fin de que su amada le diera una explicación después de que descubrió que tenía en su celular conversaciones con otro joven, presuntamente en plan romántico.

“Yo le quité el celular y le vi una conversación con un muchacho, y pues esa conversación no me gustó y ya. A la final todo se le entregó, no le quité nada. Éramos pareja, yo qué le iba a quitar”, expresó el hombre cuando lo detuvieron.

“Yo no me acuerdo cómo me monté, parecía el Hombre Araña… desde Ciudad Jardín como hasta la Primero de Mayo”, agregó el joven que tuvo que explicar lo sucedido a las autoridades debido a que viajar de esa manera en el transporte público amerita una falta administrativa.

La grabación que fue publicada en TikTok fue todo un éxito, ya que no solo sumó miles de reacciones y comentarios, sino le dio la vuelta al mundo gracias al alcance del internet.

“¿Qué hiciste?”, “lo peor de discutir es que todo se sale de control y por fortuna no te caíste, ahí todo hubiera terminado en una auténtica tragedia”, “qué mal que estén peleando y en público”, entre otros comentaron en el video.

