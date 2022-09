Juan Carlos Osorio criticó las decisiones de Gerardo Martino al frente de la Selección Mexicana

La Selección Mexicana ha generado bastante ruido en muchos países. En Argentina respaldan la labor de Gerardo Martino a pesar de sus recientes malos resultados. Pero desde Colombia se suman a la ola de críticas hacia el “Tata”. El encargado de cuestionar el proceso mexicano fue Juan Carlos Osorio, ex seleccionador de México.

La derrota de El Tri ante la selección de Colombia fue un duro golpe para la estabilidad del proceso de Gerardo Martino. Pero desde antes ya se venían cuestionando algunas decisiones del “Tata” como ausentarse de un entrenamiento para detallar el partido de la selección albiceleste. A pesar de no mostrar su desacuerdo, Osorio admitió que no hubiese tomado las mismas medidas que su colega.

“Si todo el objetivo de Martino fue para ver a Argentina en vivo, lo entiendo porque es el partido más importante para la Selección Mexicana (en Qatar 2022). Pero si hubiera sido mi elección, hubiera decidido lo contrario“, explicó el colombiano en una entrevista con ESPN.

Gerardo Martino perdió una gran oportunidad

Por otra parte, Juan Carlos Osorio, estratega que sabe lo que es dirigir a la Selección Mexicana, aseguró que Gerardo Martino perdió una importante oportunidad de reconfortar y fortalecer el grupo. A falta de mes y medio para el inicio del Mundial de Qatar 2022, El Tri solo acumula derrotas, críticas y polémicas.

“Me hubiera concentrado en mi equipo porque esta es la última oportunidad para crear un espíritu de equipo y conocer a todos los jugadores. No sé y no entiendo cuál fue su punto, pero si hubiera sido mi decisión, me hubiera concentrado en el partido de la Selección Mexicana“, concluyó. #Notituit | @LGMexico



Caímos con Colombia 🇨🇴 en nuestro segundo duelo de preparación en California.#HechoDeLosMexicanos | #FMFporNuestroFútbol pic.twitter.com/vEhRU3snoE— Selección Nacional (@miseleccionmx) September 28, 2022

