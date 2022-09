Rafa Márquez le da la espalda a la Selección Mexicana: el “Káiser” se aparta del banquillo de El Tri

La Selección Mexicana no pasa por su mejor momento. El proceso de Gerardo Martino se tambalea cada vez más a poco tiempo de que inicie el Mundial de Qatar 2022. Hay entrenadores como Guillermo Almada que han aceptado el hipotético reto de dirigir a conjunto azteca si llega la oportunidad. Pero para otros, como Rafa Márquez, aún es muy temprano para eso.

A pesar de que el “Káiser” está teniendo una muy buena labor en el Barcelona Athlétic, el ex futbolista mexicano no se siente preparado para liderar el banquillo de El Tri. Rafa Márquez solo acumula unos cuantos meses en la tercera división de España y considera que aún no es suficiente para aportar algo a la causa mexicana.

“Es muy temprano, apenas llevo pocos meses siendo entrenador de este equipo, es poca la experiencia que tengo para llegar a un buen equipo o a una selección, necesito todavía un recorrido importante para tener más experiencia y ofrecer más garantías”, explicó Rafa Márquez en una entrevista para SER.

¿ESTÁ PARA DIRIGIR A MÉXICO?



En @La_SER tuvieron la oportunidad de hablar con Rafael Márquez y entraron en el tema del banquillos de la Selección Mexicana



¿El Kaiser es candidato? Así responde 🤔🤔#LaVozDelFutbol pic.twitter.com/xwAdbHkJs0 — W Deportes (@deportesWRADIO) September 28, 2022

¿Cuál es el ADN de Márquez?

En su primera etapa en el banquillo, Rafa Márquez está teniendo muy buenos números. Su club apenas ha recibido dos goles en un partido de los seis que ha dirigido. El “Káiser” ha sido entrenado por múltiples entrenadores y admitió con cuáles de ellos se identifica o lo utilizó de ejemplo.

“He tenido tantos, que de todos intento sacar algo, haber aprendido lo bueno, y lo malo para no hacerlo (…) ¿Espejo? Bueno, he tenido tantos entrenadores muy buenos que es muy difícil hablar de uno o tener un espejo; obviamente desde La Volpe (Ricardo), aprendí mucho con él en la cuestión táctica, después Deschamps (Didier), Rijkaard (Frank), Guardiola (Josep), Osorio (Juan Carlos), El Piojo (Miguel Herrera), Aguirre (Javier) también”, concluyó. ¿Que le habrá dicho Rafa Márquez a Osorio? pic.twitter.com/5uzcU0T49P— Luis (@_CancinoLuis) June 19, 2016

