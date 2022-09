Rafa Márquez imparable con el FC Barcelona, ¿qué tal le ha ido al Kaiser?

Los estrategas mexicanos están repartidos por todo el mundo. Javier “El Vasco” Aguirre se lleva todas las miradas en la primera división de España. Pero en dicho país también está Rafa Márquez con el FC Barcelona Atlétic. El “Káiser” está al mando del conjunto catalán y está desarrollando una gran labor.

El ex futbolista del conjunto blaugrana recibió la oportunidad de comenzar oficialmente su carrera como entrenador al mando de este conjunto que milita en la tercera división de España. El mexicano asumió el mando del club en julio de este año y hasta los momentos no ha conocido la derrota con el equipo.

Los números de Rafa Márquez con el FC Barcelona Atlétic

El “Káiser” acumula 11 puntos en el banquillo del club, dichos puntos son el resultado de 3 victorias y 2 empates. El conjunto catalán solo ha recibido un par de goles en todos sus compromisos y ha convertido 7. Los buenos resultados del club le permiten ser segundos en la tabla de posiciones a un par de unidades del líder general, el Alcoyano. View this post on Instagram A post shared by Rafa Marquez A. (@rafamarquez.a)

¿Una oportunidad para la Selección Mexicana?

Mucho se ha hablado del futuro de El Tri luego del Mundial de Qatar 2022. Rafa Márquez es uno de los que ha levantado la mano para asumir las riendas de la Selección Mexicana. Para ello, el “Káiser” ha comenzado a foguearse para ganar experiencia y poder tener una oportunidad en el banquillo de México.

“Mi objetivo por ahora es tratar de crecer y prepararme, ganar experiencia. Si algún día en el futuro llegase esa oportunidad (dirigir al FC Barcelona), obviamente no se le puede decir que no, igual que entrenar a la selección de México, sería un sueño”, reconoció Márquez para Mundo Deportivo.

