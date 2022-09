Terror en las gradas: colapsó el techo de la tribuna del Estadio Monumental de Colo-Colo con la grada llena de aficionados 

Lo que debía ser una mañana llena de color, alegría y pasión casi se transformó en tragedia. Los aficionados de Colo-Colo asistieron al Estadio Monumental para realizar el popular “arengazo” antes del Clásico del fútbol chileno ante la Universidad Católica. En medio de la algarabía, el techo de la grada del sector Cordillera cedió y dejó a varias personas heridas.

El momento exacto en que cayó el techo del Estadio Monumental 🚨



Tras esto, el plantel de Colo-Colo se fue a los camarines y se dio por finalizado el Arengazo 😯



📽️: @prensapopularcl pic.twitter.com/SsHPdu8Ddh — Sentimiento Popular (@prensapopularcl) September 30, 2022

Aproximadamente asistieron 15,000 aficionados del “Cacique” para alentar a su equipo que afrontará el Clásico de Chile este domingo 2 de octubre. Pero lo que comenzó como una mañana llena de color, pudo haber terminado en tragedia cuando se desplomó dicha estructura del estadio.

Colapsó el techo de un sector en el Estadio Monumental, en el Arengazo de Colo Colo previo al duelo ante la UC 🚨 pic.twitter.com/jN7w0cRdBx— Pato Figueroa (@soypatofigueroa) September 30, 2022

Según el Servicio de Atención Médica de Urgencia (SAMU), entidad que se dedicó a socorrer a las personas que se encontraban en el lugar, informó que hay ocho personas con heridas leves y otras dos que sufrieron fracturas. Los hinchas de Colo Colo realizaban un 'arengazo', cuando colapsó el techo de una de las tribunas del estadio Monumental.#FútbolChileno 🇨🇱 pic.twitter.com/Y2JOqUSX94— En Una Baldosa (@enunabaldosa) September 30, 2022

Desde el campo algunos jugadores pudieron presenciar el momento exacto en el que se cayó el techo de la tribuna. Luego de que sucediese el desplome, los jugadores se retiraron directamente a los vestuarios. 🤯 El techo del Estadio Monumental de Colo Colo colapsó pic.twitter.com/4e5xyxxosI— Tigo Sports Costa Rica (@tigosports_cr) September 30, 2022

“Cuando subimos se comentó que había pasado algo. Si pasó algo, espero que estén bien. Segundo, lo dicho reiteradas veces, lo dijeron varios jugadores de otros clubes, insistir en que la gente se comporte. Que el domingo la gente venga a alentar, que disfruten de esto. En lo personal me enoja un poco estar insistiendo que la gente no haga eso, que se porte bien, a veces es un poco cansado ya cuando no lo hacen. Es por ellos y por nosotros, que necesitamos que estén todos los partidos. Espero que no ocurra más”, sentenció el futbolista Maximiliano Falcón en unas declaraciones recopiladas por Infobae.

Este domingo, Colo-Colo recibirá en su estadio a la Universidad Católica por la decimosexta jornada del fútbol chileno. El “Cacique” marcha en la primera posición del campeonato, mientras que “La Franja” llega en la sexta posición.

También te puede interesar:

· “Cristiano Ronaldo sufre de depresión”: el diagnóstico del psicólogo de CR7 en medio de las críticas que caen sobre el portugués

· La hermana de Cristiano Ronaldo explota contra los críticos de CR7: “Los portugueses escupen en el plato que comen”

·Chicharito “amarrado” en la Major League Soccer