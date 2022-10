“El narco estará por los siglos de los siglos”: Alcaldesa mexicana se resignó a la violencia en su región

La narcocultura ha permeado tanto en la sociedad que cada vez más personas se suman a las filas del crimen organizado para tener una vida lujosa aún a costa de su vida, por ello el combate a la delincuencia se endurece, aunque algunas autoridades dan la guerra por perdida, como una alcaldesa de Baja California Sur.

Iliana Guadalupe Talamantes Higuera, alcaldesa de Comondú, dió su opinión respecto a un hecho ocurrido el pasado 25 de septiembre, en el que un grupo de sicarios humilló y golpeó a policías municipales que acudieron a un bar para atender una riña. La funcionaria dijo que si el Ejército no ha podido con los narcos, mucho menos la corporación que protege su municipio.

Además la presidenta municipal de Comondú mostró un casi nulo optimismo referente a la lucha contra el crimen organizado.

“Si no puede la Policía Federal, si no puede la Marina, si no puede el Ejército, no han podido este tiempo, ¿van a poder la policía municipal de Comondú?, por favor, o sea”, dijo la alcaldesa en conferencia de prensa.

Derivado del hecho violento que involucra a la policía municipal algunas personas decidieron no llevar a sus hijos a la escuela, pero la funcionaria dijo que la vida no debe detenerse, que ella continúa enviando a los suyos a clases.

Ante los cuestionamientos de los medios de comunicación, Talamantes Higuera dio una declaración que dejó sorprendidos a todos, pues dijo que la presencia del narco lleva años, no la quitará ni su administración ni las próximas.

“Va a pasar esta Administración y la que venga tampoco y la otra y por los siglos de los siglos amén. Nosotros no estamos en una guerra contra ningún grupo delincuencial, al contrario, estamos para proteger a la ciudadanía, esa es nuestra principal misión”, sentenció la alcaldesa.

