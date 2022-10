La patinadora de Gran Bretaña que sueña con llegar a los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 tras abrirse una cuenta de Onlyfans

Elise Christie es una atleta de Gran Bretaña que ha trabajado fuertemente por subsistir y competir en el patinaje de velocidad en hielo y que ahora tras perderse los Juegos de Beijing 2022, puede que tenga una oportunidad de llegar a 2026 gracias al apoyo de los fanáticos que compran su contenido en la popular plataforma de Onlyfans.

“¿Cuántos suscriptores para una foto de patinaje en topless?”, fue una storie que subió a Instagram y que la impulsó para conseguir seguidores en Onlyfans que ahora le permitirán continuar su carrera como atleta de Gran Bretaña.

Christie tuvo que trabajar en un local de gastronomía de sus padres durante gran parte de la clasificación antes de los Juegos Olímpicos de Beijing y hasta tuvo que vender su casa para poderse ayudar y comenzar de cero en otro país. Debido a una lesión no pudo estar en Beijing por lo que ve 2026 como una especie de revancha y que ha sido impulsada por sus máximos seguidores.

“Siento que aún puedo ganar una medalla en cuatro años. Necesito averiguar cómo. Necesitaba este descanso. Ver estos Juegos de Beijing ha despertado algo dentro de mí. La gente en Twitter dijo que es aburrido sin mí, lo cual es realmente dulce. Seguiré patinando para Gran Bretaña, pero entrenaré en otro lugar y me concentraré solo en las distancias de sprint. No será fácil. No tengo la espalda para eso en este momento”, comentó.

Actualmente, Christie está participando en una liga de scooters eléctricos que le permite mantenerse, pero cuando se acerquen las competencias que valen para la clasificación a los Juegos Olímpicos de Invierno lo volverá a intentar.

Los Juegos Olímpicos de Invierno de 2026 serán en Milán, Italia, y darán inicio el viernes 6 de febrero de 2026 y se extenderá hasta el domingo 22 del mismo mes. View this post on Instagram A post shared by E l i s e C h r i s t i e 🌼 (@elisechristielikescake)

