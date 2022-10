Lety Calderón revela el mensaje que le envió su ex, Juan Collado, tras enterarse de su cirugía

Hace unos días las alertas se encendieron en torno a la salud de la actriz Lety Calderón, quien poco tiempo después reapareció en redes sociales para confirmar que fue operada de reflujo y se dejó ver completamente recuperada junto a su hijo Luciano. Sin embargo, quien también estuvo al pendiente de su salud fue el padre de sus hijos, Juan Collado, por lo que incluso le dejó un mensaje tras la cirugía a la que fue sometida.

Así lo dio a conocer la protagonista de la telenovela ‘Esmeralda’ durante una entrevista con el programa ‘Despierta América’, donde habló de su recuperación, tiempo en el que por supuesto estuvo muy bien cuidada.

“Me emocioné muchísimo y me conmovió que mis dos hijos estuvieron conmigo en el hospital y se querían quedar ahí. Luciano, que quiere ser doctor y que, además, mi amiga le regaló un estuche de médico real, me tomaba la presión constantemente, me revisaba el oxígeno“, explicó.

La estrella de las telenovelas reveló que su ex, Juan Collado, intentó comunicarse con ella desde el reclusorio norte de la Ciudad de México en el que se encuentra, pero debido a que estaba dormida le dejó un mensaje con su hijo mayor.

“Yo no tengo forma de comunicarme con él hasta que él se comunica con nosotros. Después habló y preguntó cómo estaba, pero yo estaba dormida la vez que llamó. Me tocó Carlo y le dijo: ‘papá, está dormida’. Él respondió: ‘por favor, dile que aquí estamos’“, reveló.

Destacó que el abogado y su familia siguen estando al pendiente de ella y sus hijos, gesto que agradece profundamente.

“Estuvieron muy pendientes Juanito (hijo de Juan Collado), de la oficina y todos me ayudaron con el hospital, fueron y todo, les agradezco en el alma que siempre están pendientes de mis hijos como de mí”, mencionó.

Días antes, en entrevista con el programa ‘Sale el Sol, Leticia Calderón compartió que dicha cirugía era necesaria porque estaba con una serie de síntomas bastante incómodos, por lo que tenía estrictamente prohibido comer alimentos como jitomate, tomate verde, semillas, picante, café, té y grasas, ya que prácticamente todo lo que comía le provocaba acidez.

“Dormía con tres almohadas, en la noche se acrecentaba todo esto, no era vida y fue cuando el doctor me dijo que era candidata a operarme de reflujo y hernia hiatal“, reveló.

Destacó que se trató de una operación importante, aunque no grave ni con complicaciones que le han ayudado a mejorar su calidad de vida.

“Sí, había estado con este malestar de gastritis y colitis, pero yo creo que el 80 por ciento de los mexicanos lo tenemos por nuestra alimentación, por el estrés, por el tráfico, por el smog, por todo lo que vivimos, entonces es algo con lo que te acostumbras a vivir”, agregó.

