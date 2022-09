Aseguran que la actriz Lety Calderón fue hospitalizada por una “delicada cuestión de salud”

Este fin de semana se dio a conocer que la actriz Lety Calderón fue hospitalizada por un estado de salud que describieron como “delicado”, aunque hasta el momento la actriz no ha compartido información al respecto.

La noticia fue dada a conocer a través de las redes sociales por el periodista mexicano Alex Kaffie quien aseguró que la actriz de la telenovela ‘Imperio de Mentiras’ ingresó al hospital debido a una “delicada cuestión de salud”, pero que por fortuna ya se encontraba en su domicilio.

“La experimentada actriz Leticia Calderón ya se encuentra en su casa tras haber estado hospitalizada por una delicada cuestión de salud que solo a ella le corresponde compartir”, escribió el conductor.

Sin revelar más detalles, la noticia despertó especulaciones en torno a la salud de la protagonista de ‘Esmeralda’, quien hasta este sábado 17 de septiembre no ha salido a desmentir o confirmar la información respecto a su salud.

Recordemos que en junio pasado Leticia Calderón también dio de qué hablar al compartir que se contagió de COVID-19 por tercera ocasión, y aunque los síntomas no fueron de consideración esta experiencia le trajo desagradables recuerdos por la muerte de su papá, quien falleció en enero de 2022 a consecuencia de la misma enfermedad.

Posteriormente, en el mes de marzo Calderón confirmó que tuvo que ingresar de emergencia al hospital debido a problemas respiratorios que la hicieron sentir que se moriría.

“Hace poco me dio un espasmo brancorespiratorio y sentí que me ahogaba y que me moría, me asusté muchísimo, terminé en el hospital”, dijo durante una entrevista para el programa Sale el Sol.

Y aunque por fortuna todo quedó solo en un susto la estrella de las telenovelas llegó a imaginar que sus hijos la encontrarían si vida, pues según recuerda pasó varios minutos en los que le faltó el aire.

“De verdad sentí que me moría, no pude respirar por un par de minutos o no sé cuánto fue a mí se me hizo eterno y yo ya me imaginaba que mis hijos me encontraban muerta en el baño porque corrí al baño a echarme agua”, recordó.

