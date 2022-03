Lety Calderón revela que fue hospitalizada porque no podía respirar: “Sentí que me moría”

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Tras padecer dos contagios de COVID-19 la actriz Lety Calderón sigue sufriendo algunos problemas de salud, tal como le sucedió hace unos días, motivo por el cual tuvo que ser hospitalizada de emergencia. Y aunque confiesa que se asustó mucho porque no podía respirar, lo que más le preocupó en esos momentos era dejar solos a sus dos hijos.

Durante un encuentro con diversos medios de comunicación, uno de ellos el programa ‘Sale el Sol’, la protagonista de ‘Esmeralda’ compartió que recientemente fue ingresada de emergencia al hospital debido a problemas respiratorios que la hicieron sentir que moriría.

“Hace poco me dio un espasmo brancorespiratorio y sentí que me ahogaba y que me moría, me asusté muchísimo, terminé en el hospital”. Leticia Calderón

La estrella de las telenovelas de 53 años compartió que además de la angustia que vivió por no poder respirar, lo que más de dolió fueron las palabras de su hijo mayor, Luciano, quien la hizo pensar en qué pasaría si llegara a faltar.

“Luciano me decía: ‘Mamá no me puedes dejar, ¿Qué voy a hacer sin ti?’ y me abrió los ojos de ¿Qué tal si me hubiera muerto?“, explicó.

Y aunque por fortuna todo quedó solo en un susto, incluso llegó a imaginar que sus hijos la encontrarían si vida, pues según recuerda pasó varios minutos en los que le faltó el aire.

“De verdad sentí que me moría, no pude respirar por un par de minutos o no sé cuánto fue a mí se me hizo eterno y yo ya me imaginaba que mis hijos me encontraban muerta en el baño porque corrí al baño a echarme agua”, recordó.

Y aunque desde hace algunos años se ha preocupado por enseñar a sus hijos a valerse por sí mismos, confiesa que antes de partir le gustaría dejar a Luciano y Carlo preparados para que puedan vivir solos.

“Me dio un sentimiento de que por eso tenemos que apurarnos a que aprendan a hacer las cosas para que el día de mañana, no ahorita, el día de mañana que yo me tenga que ir esté preparado para vivir solo, él y el otro (hijo) estén preparados para vivir solos“, añadió.

También te podría interesar:

–Marjorie de Sousa envía amorosa felicitación de cumpleaños a Luciano, hijo de Lety Calderón

–Lety Calderón se prepara para ver partir a Luciano y ya hasta le compró un apartamento

–Lety Calderón sorprende bailando con un diminuto bikini neón: “Eres una diosa”