Marjorie de Sousa envía amorosa felicitación de cumpleaños a Luciano, hijo de Lety Calderón

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

El pasado 17 de febrero Luciano Collado Calderón, hijo de la actriz Leticia Calderón y el abogado Juan Collado, celebró su cumpleaños número 18 por lo que recibió una lluvia de felicitaciones de famosos y fanáticos de su famosa mamá, pero sin duda uno de los mensajes más importantes fue el expuesto por Marjorie de Sousa.

Fue a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde Marjorie de Sousa cumplió el sueño de Luciano, quien desde hace unos meses había expresado que para celebrar un año más de vida le gustaría conocer a la actriz venezolana, a quien incluso ha señalado en más de una ocasión como su novia, pues asegura está enamorado de ella.

Close Recibe gratis los titulares sobre tus celebridades favoritas diariamente en tu email Gracias por ser lector de La Opinión. Pronto recibirás tu primer boletín

Así fue como el pasado jueves la villana de ‘La Desalmada’ interrumpió sus vacaciones por la Riviera Maya para enviar un amoroso mensaje de felicitación a Luciano.

“Te quiero mucho Luciano, Dios te bendiga mucho más“, se escucha decir a Marjorie en el breve clip en el que también destacó que ya había enviado a Lety Calderón su mensaje.

“Ya se lo mandé a su mami, pero felicitemos todos a Luciano“, añadió sobre la grabación que ha sido retomada por otras cuentas dentro de esta misma red social.

Fue durante la alfombra roja de la obra de teatro “José El Soñador” en donde Luciano reveló que uno de sus regalos que había pedido de cumpleaños era conocer a Marjorie de Sousa, por lo que su famosa mamá no dudó en responder que todavía no estaba segura si le podría conceder este deseo.

“Voy a ver si se lo cumplo… voy a ver“, dijo ante los medios de comunicación que la cuestionaron sobre su etapa como madre.

Asimismo, a través de su cuenta oficial de Instagram, Lety Calderón felicitó por su cumpleaños a su primogénito, a quien dio la bienvenida el 17 de febrero de 2004.

“Amor. ¿Sabes lo feliz que me has hecho estos 18 años? Me siento tan orgullosa de ti. Seguiré haciendo todo para que seas feliz. Feliz cumpleaños”, escribió la famosa junto a una serie de fotografías en las que aparecen sonrientes madre e hijo. View this post on Instagram A post shared by Lety Calderón (@letycalderon79)

También te puede interesar:

–Lety Calderón se prepara para ver partir a Luciano y ya hasta le compró un apartamento

–Leticia Calderón da positivo a COVID por segunda vez

–Lety Calderón presume cuerpazo mientras baila con un diminuto bikini neón: “Eres una diosa”