Rapero ruso se suicida para evitar ser reclutado por el ejército ruso

Ivan Vitalievich Petunin, conocido con el nombre artístico de Walkie, amaneció muerto en la ciudad de Krasnodar, en el sur de Rusia.

Todo apunta a que el rapero ruso se suicidó para evitar volver a ser reclutado por el ejército ruso con el objetivo de enviarlo a combatir a territorio ucraniano.

El músico les había confesado a sus seguidores que anteriormente sirvió al ejército ruso y por ello luego lo enviaron a un hospital psiquiátrico para tratarle una enfermedad.

El cuerpo del sujeto de 27 años fue encontrado cerca de un edificio de gran altura en la calle Congressnaya luego de grabar un videomensaje publicado en su canal de Telegram donde señalaba que no quería matar por ningún ideal.

“Si están viendo este video, entonces ya no estoy vivo. No puedo tomar el pecado de asesinato en mi alma y no quiero hacerlo. No estoy dispuesto a matar por ningún ideal”, señalaba parte del dialogo del video.

В Краснодаре репер Walkie покончил с собой из-за мобилизации. pic.twitter.com/924KUSMdD1 — Pavel Sychev (@xxPashaAngelxx) September 30, 2022

Petunin reconocía temer que el gobierno pronto pudiera llamarlo a él y a miles de sus compatriotas a integrarse a las fuerzas armadas, pues se ha manejado la idea de que el Kremlin analiza la idea de reforzar a sus líneas de combate con un millón de nuevos hombres.

Para después de su muerte, Petunin dejó publicada una carta de despedida, la cual ya circula en redes sociales.

“Vanya fue al edificio de gran altura donde vivimos en el verano, todo estaba confirmado”, indica parte del documento póstumo.

Hasta el momento en Rusia, la gran mayoría de los hombres menores de 65 años están registrados como reservistas, pero el Ministerio de Defensa sostiene que solo reclutará a quienes tengan experiencia en combate o servicio.

Sin embargo, se ha filtrado información de que miles de civiles que no cumplen con dichos criterios también están enlistados para ir al frente de batalla.

De acuerdo a cifras extraoficiales, se calcula que cerca de 200,000 civiles con posibilidad de servir a las fuerzas armadas rusas han optado por migrar a países cercanos, pues tampoco quieren participar en una guerra que por extraño que parezca estarían comenzando a perder.

