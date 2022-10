Frente a sus 5 hijos, madre hispana muere apuñalada por su novio en una casa del este de Los Ángeles

Una madre hispana fue apuñalada hasta la muerte por su novio en la presencia de los 5 hijos de la mujer en una casa en el este de Los Ángeles.

El crimen ocurrió la noche del viernes, poco antes de las 8:00 p.m., en la cuadra 100 de South Townsend Avenue.

Los oficiales acudieron al domicilio después de que se recibió una llamada que reportaba un asalto con un arma mortal.

Cuando los oficiales llegaron al domicilio, encontraron a una mujer, quien fue identificada como Milagros Angélica Medina, de 45 años, que presentaba lesiones causadas por arma blanca.

La madre fue trasladada de urgencia a un hospital, pero falleció más tarde.

De acuerdo con el Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles, presuntamente el novio de la mujer hispana la apuñaló en varias ocasiones antes de escapar de la casa donde ocurrió el ataque.

Al parecer, según informó la familia, Milagros Angélica Medina fue apuñalada por su novio, a quien el Departamento del Sheriff no identificó oficialmente en este momento.

De acuerdo con las declaraciones, Medina fue apuñalada en varias ocasiones en la presencia de sus cinco hijos, de 18, 15, 13, 11 y 3 años, junto con un amigo cercano de la joven de 18 años.

“Fue realmente espantoso. Sus cinco hijos lo vieron, (junto con) su hijo de tres años. Había mucha sangre salpicada por todas partes. La sangre cayó sobre él (el niño de 3 años), y eso es lo que realmente me rompió”, declaró una conocida de la familia a la cadena FOX, cuya identidad fue protegida por cuestiones de seguridad.

La supuesta testigo mencionó que uno de los hijos intentó ayudar a su madre en el momento en que era apuñalada.

“Su hija (de Medina) de 11 años trató de defender a la mamá. Pensé que era muy valiente, pero ellos (los niños) no deberían estar pasando por esto”, agregó la conocida de la familia.

Presuntamente, los familiares declararon que el apuñalamiento ocurrió después de que Medina le dijo a su novio que quería separarse.

“Ya no quería estar con él porque no se sentía segura. No había dormido durante tres días seguidos y siempre les decía a sus hijos que lo vigilaran para ver si él intentaba hacerle cualquier cosa”, expresó.

La conocida mencionó que los 5 hijos tienen el temor de que el novio intente regresar.

Otra presunta amistad de la familia declaró que en fechas anteriores al apuñalamiento se hicieron llamadas a la policía, pero las autoridades no hicieron nada.

“Es desafortunado que la policía tenga que atender a un acto de violencia para que ayude cuando (la familia) llamó previamente por el mismo tipo de violencia y agresión en el hogar”, dijo la amistad, identificada únicamente como Lulú.

(Las autoridades) deberían estar más disponibles para ayudar y ofrecer recursos a la comunidad, a las mujeres que están llegando y pidiendo ayuda, y lamentablemente una amiga falleció debido al acto de violencia. en casa por un supuesto ser querido”, añadió.

Milagros Angélica Medina fue descrita como una madre amorosa que mantenía y cuidaba a sus 5 hijos.

Familiares y amigos crearon una página de GoFundMe para solicitar la colaboración de la comunidad para obtener recursos necesarios para el entierro de Medina junto al padre de los 5 hijos, quien falleció a causa de una afección médica.

Se solicita que si alguna persona tiene información que pueda ayudar a las investigaciones de este apuñalamiento fatal se comunique con la Oficina de Homicidios del Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles al 323-890-5500.

Si se desea hacer una denuncia anónima, puede llamar a Crime Stoppers al 800-222-8477.

Te puede interesar:

· Enfermero de un hospital en Panorama City es apuñalado; la policía busca al responsable

· Mujer falleció después de ser apuñalada la madrugada de este domingo en Canoga Park

· Ex piloto de NASCAR Bobby East murió apuñalado en una estación de servicio del Condado de Orange