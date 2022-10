Horóscopo Chino semanal: esto te deparan los astros del 3 al 9 de octubre 2022

El horóscopo chino está integrado por 12 signos animales y para saber cuál te corresponde basta con revisar tu año de nacimiento. El zodiaco oriental se compone por ciclos de 12 años, cada uno es gobernado por un signo, el 2022 corresponde al Tigre por lo que su energía impactará al resto de los integrantes del horóscopo.

Conoce lo que le depara a tu destino esta semana con el horóscopo chino y escucha el consejo de los astros. Estas son las predicciones del horóscopo chino para la semana del 3 al 9 de octubre del 2022.

Recuerda, si naciste en enero, tu animal será el de un año antes de tu nacimiento.

Rata (2020, 2008, 1996, 1984, 1972, 1960, 1948, 1936, 1924)

Ternura será lo que te caracterizará esta semana, no habrá momento en que no generes este sentimiento y emoción en las personas que te rodean, ya sea en el trabajo, escuela o familia. Así que no te vayas a molestar por las muestras de afecto que generarás toda la semana. Son días para empezar a reconocerte, entender que todo lo que te ha pasado es por un bien mayor, deja de ser tan rudo contigo y mejor enfócate en el aprendizaje. Te tocará tomar decisiones importantes con respecto a la familia, serás, la, él, guía, el líder, todos confiarán en tu sabiduría y buen corazón para dar el siguiente paso. Procura esta semana no entusiasmarte demasiado con la llamada de un viejo amor, es solo una llamada cortes para salir de dudas de algo que compraron o realizaron juntos en el pasado, sé cortes y hasta ahí. Tu salud es brillante, recobras fuerza y todo lo que te aquejo en días o semanas pasadas por fin se esfuma de tu cuerpo físico.

Buey (2021, 2009, 1997, 1985, 1973, 1961, 1949, 1937, 1925)

Sé feliz, es tiempo de volver a sonreír, de dejar de renegar por todo lo bueno o malo que llega a tú vida, la apatía ya no podrá seguir siendo parte de tu vida si es que quieres avanzar, crecer, encontrar el verdadero amor. Esta jornada es para depurar desde la emoción más dañina, hasta la persona que ya no te aporta nada para el camino y que solamente te chupa la energía. La economía podrá mejorar al mismo tiempo que tu mejores y vayas equilibrando de nuevo tu vida. estos días es importante no te guardes ninguna emoción, recuerda que lo que se estanca se pudre, que lo que se acumula pesa.

Tigre (2022, 2010, 1998, 1986, 1974, 1962, 1950, 1938, 1926)

Cuando el entusiasmo por algo o alguien se apodera de ti no hay nada en este mundo que te haga desistir de llegar a la meta y esta semana será una de esas, llenas de entusiasmo, de esas que te ayudan a abrir puertas casi imposibles de abrir, de esas que te llevan casi por arte de magia a recibir respuestas positivas a todo lo que quieres y deseas. Son días muy buenos para pedir matrimonio, para comprar algo grande y que la negociación sea muy favorable. Las asociaciones para echar a andar un nuevo proyecto se dan en bandeja de plata, tendrás que decidir por alguien y si, en efecto, será difícil llegar a tomar parte por alguna de estas personas, pues todas y cada una de ellas, en verdad quieren trabajar hombro a hombro contigo. Cuida la salud de tus rodillas, no las fuerces, no abuses de que ahora no te están dando lata.

Conejo (2011, 1999, 1987, 1975, 1963, 1951, 1939, 1927)

Cuando por fin crees que todo tomo de nuevo su cause, puede llegar una dificultad más que tendrás que librar, así que usa toda la paciencia con la que cuantes, solo así podrás sacar adelante cualquier problema que se te presente esta semana. Son días para dar la cara, si cometiste un error en el trabajo o en la oficina, enfréntalo, y trata de remediarlo cuanto antes, y sí, aguantar el regaño o llamada de atención de algún superior. Tu economía se pausa por un momento, quizá algún ingreso que estas esperando no llegue a tiempo y esto puede causarte alguna demora en pagos, de nuevo paciencia, todo volverá a retomar la calma y el buen camino la próxima semana. Cuida la salud de tus intestinos, tanto estrés puede traerte una colitis molesta.

Dragón (2012, 2000, 1988, 1976, 1964, 1952, 1940, 1928)

Días en donde tendrás que ser más abierto, abierta, escuchar y dar segundas oportunidades, y si lo dudas recuerda que a ti también te la dieron en algún momento de tu vida y por eso ahora estas en donde estas. Son días para demostrar y mostrar tu lado B, muchas veces te ven inalcanzable y quizá hasta rudo, ruda, rayando en enojón, enojona, pero sabes bien que no eres así, que es solo una manera muy extraña de protegerte del mundo exterior, sonríe, coopera, demuestra tu hermoso lado sensible y verás como sorprenderás a más de uno. Esta jornada renueva tu guardarropa, es tiempo de un cambio externo, un nuevo estilo que vaya con tu nuevo cambio de actitud. El dinero se mueve de manera armoniosa y rinde como hace mucho no pasaba. Tu salud es espectacular, salvo por alguna molestia leve que tiene que ver con alguna alergia.

Serpiente (2013, 2001, 1989, 1977, 1965, 1953, 1941, 1929)

No más berrinches ni caprichos, ya no puedes seguir comportándote como si fueras un niño, lograrás cansar y alejar de a ti a ese novio o novia, ya te ha aguantado mucho. Es tiempo para buscar el equilibrio y retomar la madurez, solamente así puedes dar pasos seguros a ese crecimiento tanto emocional como profesional que quieres. Esta jornada apareceré una oportunidad laboral, de ninguna manera se te ocurra rechazarla, quizá no lo veas en principio, pero puede ser lo que tanto esperabas para sobresalir en tu carrera. Necesitas poner atención a tu crecimiento espiritual, has dejado este lado tan importante de todo ser, pero si quieres unir todas las partes de ti para poder anclarte y estabilizarte es importante que esta pieza también embone en tu vida.

Caballo (2014, 2002, 1990, 1978, 1966, 1954, 1942, 1930)

Una semana importante con todo lo que tiene que ver con posesiones, cuidar de tus bienes como de tu dinero es indispensable, hacer planes de inversiones es una muy buena idea, vender o comprar se te multiplicara si lo haces en esta semana. Todo lo que tiene que ver con la economía se aspecto de manera perfecta, la economía casi camina sola y el dinero crece, la carencia por fin se va de tu vida. En el amor cuida de no mentir, no omitas nada, es mejor siempre la verdad por delante, aunque sea dolorosa. Tu salud sale de un bache angustioso, la fuerza y la energía de nuevo invaden tu cuerpo y lo ponen en perfecto equilibrio.

Cabra (2015, 2003, 1991, 1979, 1967, 1955, 1943, 1931)

Confía primero en ti y tus capacidades y después será necesario volver a confiar en quien te rodea, familia, amigos, compañeros de escuela o trabajo, es necesario que entiendas que no todas las personas te van a traicionar, es necesario dejes este delirio de persecución atrás, si no lo haces la semana se puede poner complicada, abrir nuevas puertas no podrás, salir con nadie tampoco, porque desconfías de todo tu entorno. Son días para no mover tu dinero, deja tus ahorros en donde están y no los toques, no ahora, hasta que recobres la confianza y pienses claro de qué hacer con este dinero que tanto esfuerzo te costó ganar. La salud física puede tener una baja de energía, puedes sentirte cansado, cansada, date un día de descanso, disfruta de tu hogar, carga la pila, recobra la vitalidad en la tranquilidad de tu casa.

Mono (2016, 2004, 1992, 1980, 1968, 1956, 1944, 1932)

Semana en donde saldrán a la luz tus miedos más profundos. Llegó el momento de enfrentarlos, de no volverlos a guardar en un archivo muerto de tu mente, corazón y alma, esta semana te da la oportunidad de trabajar con ellos y transmutarlos para que ya no sean más una carga, un temor, sino todo lo contrario, que se vuelvan tus fortalezas, tus herramientas para enfrentar la vida. Es una semana para darle un giro de 180 grados a todo lo que tiene que ver con el trabajo, realiza propuestas, demuestra entusiasmo y verás que con estas acciones lograras sobresalir rápidamente. Tu familia puede estar necesitando saber de ti, les has preocupado los últimos días pues no te han visto en tu centro, ve con ellos y diles que trabajas para estar perfecto en todos los ámbitos de tu vida.

Gallo (2017, 2005, 1993, 1981, 1969, 1957, 1945, 1933)

Requerirás de todo tu coraje para sacar adelante un problema que se puede presentar en tu familia, necesitaras ponerte enérgico, aunque sea doloroso y poner las cosas en su sitio y a las personas en su lugar, en principio parecerá que eres arrogante y soberbio por querer imponer tu voluntad, pero no es así, en este momento tú serás el más cuerdo de la familia. Todo lo que tiene que ver con los negocios o el trabajo tiene gran progreso, alcanzaras rápidamente metas, pero no necesariamente económicas, las metas serán con respecto a ser más conocidos, de poner muy en alto tu reputación y la de tu oficina o empresa. En lo que se refiere a la salud cuida de dolores de espalda, resuelve, no cargues, solo así podrás tu espalda estará a salvo de tensión y estrés.

Perro (2018, 2006, 1994, 1982, 1970, 1958, 1946, 1934)

Puedes comenzar la semana con mucho cansancio, el fin de semana no te fue suficiente para recuperar energía y fuerza, así que administra bien tus tiempos, no sobrecargues tu agenda, no aceptes invitaciones por compromiso. Tendrás que hacerte un buen espacio cada día para poder descansar correctamente o este agotamiento tanto mental como físico puede traerte un desbalance en la salud. Esta semana no trates ningún asunto pendiente que tenga que ver con el amor, con la pareja, lo único que lograrías es sentir o hacer sentir más confusión, y no logras llegar a ningún punto de encuentro.

Cerdo (2019, 2007, 1995, 1983, 1971, 1959, 1947, 1935)

Ten calma, está bien que quieras hacer una limpieza profunda de cosas acumuladas en el hogar, pero revisa bien, no tires por tirar, no te deshagas de todo solo por querer ver espacios vacíos. La depuración no solamente tiene que ser de cosas, también de emociones y lo sabes, así que siéntate en calma, y has un chequeo de lo que sientes en el cuerpo, en la mente y corazón, solamente así lograrás poner cada emoción en su lugar. Cuida de tu trabajo, has estado flojeando mucho, has estado poniendo poco entusiasmo a tus deberes, y en algún momento esto puede perjudicarte profesionalmente.