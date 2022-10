Juan Osorio responde a las críticas de Laura Bozzo sobre su nueva relación

Juan Osorio se ha mostrado muy enamorado de su novia Eva Daniela, una actriz de 27 años con quien empezó una relación en 2021. Sin embargo, se llevan 38 años por lo que muchos han criticado como se ha desarrollado su relación, pues Osorio incluso se tatuó la D de Daniela en su honor.

La prensa incluso ha cuestionado a Eva Daniela sobre si ella también se haría cuestionada un tatuaje en honor a Juan Osorio. Ante la pregunta, la actriz no descartó la posibilidad de realizarse uno, pero tampoco afirmó que lo haría, pues aseguró que a sus padres no le gustan los tatuajes y resaltó que los tomaría en cuenta para decidirlo.

“Esta chica: ‘Ay, no me quiero hacer tatuajes porque qué dirá mi papá’, pero ¿qué dice tu papá, mi amor que estés con un hombre 40 años mayor? Si un hombre está con una 40 años menor no pasa nada, pero si una mujer está con uno 20 años menor: ‘vieja ridícula, lo mantiene’. El hombre 40 años mayor, ¿qué periodista lo ha cuestionado?”, mencionó la peruana.

Al ser cuestionado por la prensa sobre qué opinaba de las declaraciones de Laura Bozzo, Juan Osorio no se quedó callado y se defendió.

“Tengo una duda ¿su novio estaba de la misma edad?”, comentó el productor de 65 años sobre Laura Bozzo, quien también ha sido relacionada con hombres menores que ella, como su ex Christian Zuárez, a quien le llevaba 24 años.

Juan Osorio y Eva Daniela disfrutan compartir su vida juntos en sus redes sociales.

