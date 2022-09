Laura Bozzo firma con casa productora en Los Ángeles y México amén de estrenar “Que Pase Laura”

La presentadora peruana Laura Bozzo, quien se popularizó en Latinoamérica con su programa en formato panel “Laura En América” en varias de las importantes cadenas televisivas viene no sólo con uno sino con múltiples proyectos. Mismos que van desde programas en formatos reality hasta conferencia masivas. Resulta que la compañía de management de la también abogado, Palomera Group, se asoció con una de las casas productoras de más importantes del entretenimiento hispano en los Estados Unidos y México, Uno Productions cuya sede principal se encuentra en Los Ángeles. Justo estrenará el próximo lunes 26 de septiembre su nuevo show de TV “Que Pase Laura” por el canal mexicano Imagen Televisión. Tendrá una duración de 90 minutos y por supuesto ayudará a los más desvalidos y seguramente señale al: “Desgraciado”. Siempre con la esperanza de tender una mano al que lo necesite.

Dicha casa productora tiene bajo su cargo proyectos con artistas como Ninel Conde, Lorenzo Méndez, Pablo Montero y por donde han pasado también múltiples artistas del mercado latino como la propia Alicia Machado. También algunos que nada tienen que ver con Latinoamérica como la ex actriz porno, Mia Khalifa. Laura Bozzo se suma al equipo de Uno Productions de la mano de su director Luis Medina. Esto después del éxito y también de las polémicas obtenidas durante su participación en el reality show de Telemundo, La Casa de los Famosos 2. View this post on Instagram A post shared by Laura Bozzo (@laurabozzo_of)

No importan el escándalo en el que se encuentre la popular conocida “Señorita Laura“. Proyecto en el que participa es proyecto que otorga cantidades insólitas de números y ratings y eso es algo que ningún productor ejecutivo podría obviar. Se pudo conocer de primera mano, que Laura Bozzo habría recibido varias propuestas de diferentes compañías pero finalmente la directora de Palomera Group, Alejandra Rodríguez Palomera, se decidió por la empresa radicada en la ciudad de Los Ángeles. Misma que prometen mantener al tanto a los no pocos fans y seguidores de la muy reconocida Laura Bozzo, a quien se recordamos con cariño cada vez que escuchamos su famosa frase: “¡Que pase el desgraciado!”

Sigue leyendo:

Adamari López y Quique Usales imitan a Niurka Marcos y Laura Bozzo en La Casa de Los Famosos 2

Niurka le habría hecho “brujería” a Laura Bozzo para dominarla en ‘La Casa de los Famosos 2’

Laura Bozzo presume la lujosa casa donde vive tras dejar ‘La Casa de los Famosos’

Niurka Marcos y Juan Vidal publican fotos después del mañanero, ¡Ella se lució desnuda!

“Por fin, esta pesadilla terminó”, así reaccionó Laura Bozzo tras ser eliminada de ‘La Casa de los Famosos’

Laura Bozzo y Chisme No Like se agarraron del chongo ¡En Vivo!