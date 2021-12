Laura Bozzo y Chisme No Like se agarraron del chongo ¡En Vivo!

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Los conductores de Chisme No Like, Javier Ceriani y Elisa Beristain, entrevistaron a Laura Bozzo y se armó una verdadera batalla campal. Los periodistas se agarraron por el chongo en pleno show ¡En Vivo! Entre dimes, diretes y, según ellos, verdades de las cosas que ha dicho “La Señorita Laura”. Esta última a su vez, también señaló por algunos comentarios a los conductores de uno de los shows de farándula más vistos de Youtube.

Laura Bozzo accedió a hablar con los presentadores de Chisme No Like para aclarar que nunca estuvo prófuga y dio detalles de por qué tenía problemas fiscales con las autoridades mexicanas. Por su parte, Elisa Beristain pidió le colocaran los audios donde Laura Bozzo habla de México y asegura que: “Se quiere ir de ese p… país”. La periodista le exigió se retractara de lo dicho de manera contundente. A lo que la ex presentadora de “Laura en América” dijo que esos audios fueron manipulados y editados para hacerla quedar mal.

Elisa Beristain también aprovechó la oportunidad de recordarle que entregara todos los documentos que ha prometido y que supuestamente comprobarían que, varias de las afirmaciones que han hecho en Chisme No Like, no son ciertas. Por ejemplo, Javier Ceriani trajo a colación un espejo que tendría Laura Bozzo y que, según el argentino, se lo habría regalado un político. La peruana se defendió diciendo: “Eso me lo regaló un artesano… Ye te doy el nombre de los artesanos… Yo no acepto regalos de gobernadores porque a mí me va** ma** la política”.

Por otro lado, el mismo Javier Ceriani le dijo que no se preocupara por quién le habría entregado a Chisme No Like esos audios que supuestamente la comprometen y que hasta su ex, Christian Suárez, le habría pasado a varias personas unos mensajes de una supuesta afección cutánea de la hija de Laura Bozzo. La misma se defendió diciendo que no cree que su ex haya hecho eso, pues él y su hija tenían una relación maravillosa y él le tiene mucho cariño a la misma.

Los presentadores de Chisme No Like le preguntaron también a Laura Bozzo sobre la certeza de haber hablado mal de Adamari López y de la Dra. Polo. Bozzo dijo que ella también había padecido de cáncer de mama y aclaró cuál habría sido realmente el comentario que hizo en ambos casos.

Laura Bozzo dejó claro que estaba dando la entrevista para quedar en son de paz con Chisme No Like y: “Quiero dejar la guerra atrás”. Pero también le recalcó a Javier Ceriani que ella no estaba: “Lavando dinero” y a Elisa Beristain que: “Ella (Bozzo) es tan mexicana como Elisa.

