Organizan colecta para ayudar a Laura Bozzo… ¡Pero nadie cooperó!

Con el fin de ayudar a Laura Bozzo en los problemas económicos por los que atraviesa, Carlos Bonavides organizó un evento para recaudar fondos; sin embargo, todo se quedó solo en una buena intensión, pues nadie acudió para ofrecer su apoyo a la peruana.

El actor que se hizo famoso gracias a su papel de Huicho Domínguez en la telenovela ‘El premio mayor’, demostró su amistad con la conductora, y decidió iniciar una colecta para ayudarla con sus deudas fiscales luego de que un juez ordenara su inmediata detención por haber cometido el delito de evasión fiscal, por lo que se encuentra prófuga de la justicia mexicana desde el pasado mes de agosto.

“No, nadie me peló de la recolecta. No tuve ninguna respuesta”.

Asimismo, aprovechó las cámaras del programa ‘Sale el Sol’ para aclarar que, aunque quiso ayudarla, desconoce por completo el paradero de Bozzo.

“Yo a la señora Laura no la he visto para nada, no he tenido comunicación con ella, no sé exactamente cuál sea su destino ni su paradero“, dijo el actor ante las cámaras de Imagen Televisión.

Y aunque su “vaquita” no tuvo éxito, Bonavides expresó el profundo respeto y admiración que siente por la llamada “señorita Laura”, con quien trabajó durante varios meses en el programa ‘Hoy’ haciendo pareja en un reality de baile.

“Lo que siempre le he deseado es buena suerte, que arregle su problema porque es una compañera y a mí me fue muy bien con ella. Es una dama que respeto, admiro y los problemas que tenga le pido a Dios que los resuelva pronto”, destacó el famoso.

En septiembre pasado, el abogado de Laura Bozzo enfrentó el escándalo para explicar que uno de los motivos que orillaron a su cliente a escapar de las autoridades fue protegerse de los graves problemas de salud que padece en los pulmones: “ella ha sido diagnosticada con un problema de enfisema pulmonar grave, misma que se le enseñó al juzgador”, dicha enfermedad se une a un severo problema de depresión clínica diagnosticado que la condenaría a muerte en una sentencia anticipada si llega a pisar la cárcel.

