Filtran polémicos audios de Laura Bozzo hablando “pestes” de México

En medio de su disputa legal por un delito fiscal, Laura Bozzo vuelve a protagonizar un escándalo luego de que un conocido programa de espectáculos revelara unos audios en los que presuntamente se escucha a la peruana despotricar sin piedad en contra de Televisa, México y hasta Yolanda Andrade. ¡Aquí te contamos los detalles!

Fue durante la más reciente emisión del programa Chisme No Like donde se dio a conocer la forma en la que Laura Bozzo se refirió en contra de México y hasta de la televisora donde trabajó durante varios años, Televisa, adjudicando su inconformidad a que no la trataban “bien”.

En uno de los audios, Laura Bozzo se les fue a la yugular al ex ejecutivo de Televisa, Pepe Bastón, y a su esposa, la actriz Eva Longoria, calificándolos de gente “mi*rda”: “Son gente de mi*rda ¿me entiendes? Solamente me sacaron porque les estaba ganando en Azteca, pero a mí nunca me quisieron“, se escucha decir a la peruana.

Por otro lado, la conductora del programa “Laura en América” también tuvo mucho que decir sobre el escandalo que protagonizaron Verónica Castro y Yolanda Andrade por el presunto romance que mantuvieron. Al respecto, Bozzo aseguró que Televisa le dio la espalda a la mamá de Cristian Castro, a pesar de todas las riquezas que ella les dejó.

“A ver, Verónica le dejó fortunas a Televisa y hasta ahora se las deja y sin embargo, defienden a Yolanda Andrade. Pero yo sé que hay detrás de todo esto y cuál es el círculo de bisexuales que se maneja“, declaró la famosa.

Para rematar, Laura Bozzo aseguró que era una pesadilla vivir en México, país que la recibió con los brazos abiertos luego de enfrentar varios problemas legales en su natal país natal, Perú: “Es una verdadera pesadilla vivir acá”, concluyó la conductora.

A pesar del revuelo que causaron los presuntos audios, la presentadora de 69 años no ha salido a dar declaraciones al respecto o desmentir lo dicho por el polémico programa de espectáculos.

