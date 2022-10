Myrka Dellanos presumió su figura en el mismo vestido de terciopelo que usó hace 17 años

La entrega de los premios Latin Billboard se llevó a cabo el pasado 29 de septiembre y acudieron muchos famosos, entre los cuales destacó la conductora Myrka Dellanos, quien a sus 57 años lució espectacular presumiendo su figura en un ajustado vestido de terciopelo en color morado. Lo que causó sorpresa fue que la prenda era la misma que usó hace 17 años, y ella misma lo informó a sus fans, mostrando el antes y después a través de su cuenta de Instagram: “Me puse el mismo vestido de hace 17 ańos atrás que usé para Los Grammy’s! 💜💜💜 Me tenían preparado un vestido amarillo precioso y se rompió el zipper al momento de ponérmelo! Inmediatamente mi estilista me buscó más opciones y por fin decidimos sacar este vestido de mi storage y gracias a Dios me sirvió!”

Al evento Myrka no fue sola; la acompañaba su bella hija Alexa Dellanos, y aunque no es común que la influencer se deje ver en este tipo de galas, aprovechó para hacer unas entrevistas junto a su famosa mamá y le escribió en esa red social el mensaje “un sueño cumplido trabajar contigo”.

A Myrka le encanta lucir su figura tanto en outfits casuales como elegantes, y en un video que compartió aparece usando un conjunto deportivo de color gris, para de inmediato modelar un sexy minivestido verde. El texto con el que acompañó su publicación fue: “Todas somos brillantes en bruto hasta que nos pasan por el fuego y salimos a brillar!” View this post on Instagram A post shared by MYRKA DELLANOS (@myrkadellanos)

