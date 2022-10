Rosalía deja ver su ropa interior mientras pasea en una cuatrimoto

Rosalía parece nunca perder la energía, pues cuando no está arriba del escenario presentándose en concierto aprovecha para salir y disfrutar al máximo su tiempo libre. Ahora compartió en TikTok un video que la muestra paseando por las calles de California a bordo de una cuatrimoto, luciendo su abdomen y hasta dejando ver su ropa interior que salía fuera de sus joggers. Como fondo musical eligió un remix de su tema “Despechá”.

La cantante española también presumió sus boxers en otro de los clips que publicó y en el que muestra las diversas cosas que sería, como un perro, un vehículo, una escultura y un color, las cuales además reflejan parte de su personalidad. Ese clip obtuvo casi cuatro millones de reproducciones en esa red social.

La gira mundial Motomami de Rosalía continúa, y hoy se presenta en San Diego; la cantante acaba de estrenar el sencillo “Besos Moja2”, una colaboración con Wisin & Yandel cuyo videoclip lleva ya más de dos millones de vistas en YouTube. Ella compartió en Instagram fotos con el dueto puertorriqueño, y escribió el mensaje: “Hoy cumplí uno de mis goals💓🙏gracias x invitarme a cantar en un tema tan icónico os kiero mucho🤍🤍🤍🤍🤍💖💖”. View this post on Instagram A post shared by LA ROSALÍA (@rosalia.vt)

También te puede interesar:

-Rosalía luce su escultural figura, usando un bikini mojado y con transparencias

-Después de nadar, Rosalía se toma una sexy selfie