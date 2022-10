WhatsApp empezó a desplegar su nueva función de Comunidades: cómo funciona y quiénes pueden usarla

WhatsApp está comenzando a desplegar “Comunidades” una nueva función que permitirá a los usuarios poder interactuar de manera más fácil con los grupos en los cuales forman parte.

El despliegue de la nueva función se está dando en conjunto con la actualización de la última versión estable de la app, la cual está disponible a través de las diferentes tiendas de aplicaciones. La llegada de las “Comunidades” se produce luego de que en abril de este año Meta diera a conocer la función como parte de los próximos lanzamientos de la empresa.

No obstante, luego de eso la compañía no había ofrecido más información al respecto. Por lo que se sabe el despliegue de la herramienta se está dando de forma progresiva, por lo que aún no se encuentra disponible en todo el mundo.

“Comunidades en WhatsApp permitirá a las personas reunir a grupos distintos manteniendo una estructura de acuerdo con las necesidades de cada caso”, explican desde WhatsApp.

Con las comunidades los usuarios ahora serán capaces de reunir múltiples grupos bajo una misma estructura de manera tal que en caso de así desearlo puedan comunicarse con ellos enviando mensajes de forma simultánea. Con esto WhatsApp espera optimizar la comunicación de sus usuarios, especialmente de aquellos que forman parte de un gran número de grupos.

Asimismo, las personas podrán escoger si los mensajes se envían a todos los grupos que conforman una comunidad o si prefieren hacerlo a grupos seleccionados.

“Por ejemplo, creemos que la opción de Comunidades le hará más fácil su tarea al director de un colegio, ya que podrá compartir las actualizaciones más importantes con todos los padres de familia, y crear grupos separados para clases específicas, actividades extraescolares o necesidades de voluntariado”, señalan.

Previo a la llegada de las “Comunidades” los desarrolladores de la app implementaron cambios en lo que respecta a los grupos de la app de mensajería. Uno de los más importantes fue el hecho de que los usuarios ahora son capaces de responder mensajes utilizando emojis. Esto era algo que estaba limitado únicamente a los chats personales.

Asimismo, incrementaron a 2 GB el tamaño de los archivos que pueden compartirse a través de la aplicación y ahora administradores de los grupos cuentan con la posibilidad de eliminar mensajes enviados por los demás usuarios.

