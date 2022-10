Google anunció el cierre de su servicio de traducción para China: por qué

Google cerró su servicio de traducción para China debido al poco uso de la aplicación en el país. El anuncio realizado este lunes revela el distanciamiento de la compañía con respecto al mercado chino.

“Estamos descontinuando Google Translate en China continental debido al bajo uso”, informó la empresa a través de un comunicado.

A partir de ahora los usuarios de China que ingresen al portal web de traducciones de Google serán redirigidos a la versión de Hong Kong del servicio. No obstante, esta opción no estará disponible para aquellas personas que se encuentren en China continental, desde donde no se puede acceder al portal web.

La decisión de Google no es del todo extraña pues desde el año 2010 la compañía ha asumido una posición de distanciamiento de este mercado. Un ejemplo de ello fue su decisión de retirar su motor de búsqueda de China como consecuencia del alto nivel de censura online que existe en el país.

Además de su motor de búsqueda, otros servicios de Google que tampoco están disponibles en China son Google Maps y Gmail, los cuales han sido bloqueados por el gobierno de ese país.

Esto ha permitido que compañías locales se adueñen del espacio que Google tradicionalmente debería estar ocupando. Uno de ellos es Baidu, el cual es el motor de búsqueda de información en Internet más utilizado en China. Algo similar ocurre en el caso de las redes sociales, donde Tencent, una de las compañías tecnológicas más grandes de China, ha logrado posicionarse como un referente en el mercado.

A esto se suma el hecho de que Google optó por migrar parte de su producción de teléfonos inteligentes de China a Vietnam.

Si bien Google evaluó en el año 2018 la posibilidad de intentar regresar a China, tuvo que abandonar la idea luego de que esta fuese mal vista por parte de algunos sectores. Algo que también ha complicado que la empresa pueda volver a competir en China son las tensiones entre Estados Unidos y China, especialmente debido a los avances de este último en el campo de la inteligencia artificial.

Como consecuencia de estas mismas tensiones entre ambos países Washington anunció que restringirá las ventas de chips de Nvidia a China, en un intento por frenar su desarrollo.

