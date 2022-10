Horóscopo: qué será de tu semana del 2 al 8 de octubre de 2022

ARIES

21/3 al 20/4

AMOR. Si sueña con echar raíces, pronto encontrará con quién. Un reencuentro casual o una charla pone fin a un malentendido amoroso.

DINERO. Encuentra refugio al caos exterior en su trabajo de siempre. Concéntrese en concluir sus viejos proyectos.

CLAVE DE LA SEMANA. Podrá con todo, el secreto está en medir sus fuerzas.

TAURO

21/4 al 21/5

AMOR. Tiene que poner su corazón en orden. Tal vez su pareja esté en un momento de incertidumbre o usted dude en apostar todo al amor. Paciencia.

DINERO. Si se propone metas imposibles es lógico que le cueste alcanzarlas. Sea realista y su economía crecerá a buen ritmo.

CLAVE DE LA SEMANA. Tome al toro por las astas. Haga negocios a corto plazo.

GÉMINIS

22/5 al 21/6

AMOR. Romántico y con renovadas esperanzas. Si estaba bien con su pareja, estará mejor. Si la relación pendía de un hilo, se fortalecerán.

DINERO. Para tener cierta libertad de acción primero debe elegir colaboradores y entrenarlos. Busque a quien sumar a su equipo.

CLAVE DE LA SEMANA. Trabajar con amigos puede crearle problemas. Piénselo.

CÁNCER

22/6 al 22/7

AMOR. No se deje engañar por espejismos, pues las ganas de enamorarse pueden jugarle una mala pasada. Lo tienta jugar con fuego; cuidado.

DINERO. Tener gente a cargo no significa hacerse cargo de sus problemas. Ponga algo de distancia para hacer valer su autoridad.

CLAVE DE LA SEMANA. No todos lo querrán, ese es el precio del poder.

LEO

23/7 al 23/8

AMOR. Movimiento permanente, alegría y diálogo. Deja de temerle al compromiso, tal vez porque la otra parte no amenaza ya su preciada libertad.

DINERO. Contará con el apoyo necesario. Si cuide los detalles cuando deba entregar un trabajo, todo marchará sin trabas.

CLAVE DE LA SEMANA. Para imponer su autoridad sólo hace falta hablar claro.

VIRGO

24/8 al 23/9

AMOR. Precisa moverse con libertad. No sostenga una relación por sentirse en deuda. La familia ayuda a salir adelante y un amigo tiende su mano.

DINERO. Ingresa dinero gracias a Mercurio en su signo. Aferrarse a la rutina es útil. Buena época para invertir en inmuebles.

CLAVE DE LA SEMANA. El miedo está en su mente. Descubrirá que nada lo amenaza.

LIBRA

24/9 al 23/10

AMOR. Venus en su signo aporta buena piel y una dulzura única para afrontar cualquier problema de pareja o de familia. El dos será su número.

DINERO. Relaciones laborales perfectas aunque algún que otro bache en la economía. La duda o la ansiedad juegan malas pasadas.

CLAVE DE LA SEMANA. Opte por poner a cada uno en su sitio. No ceda.

ESCORPIO

24/10 al 23/11

AMOR. Un dulce estado de melancolía lo llevará a buscar refugio en los afectos. Si está solo sentirá cierto vacío, aunque lo rodeen amigos.

DINERO. Su efectivo durará mucho más si lo administra con inteligencia. Trabajará bien pero habrá gastos. Guarde.

CLAVE DE LA SEMANA. Incluya a todos y no habrá reclamos afectivos ni celos.

SAGITARIO

24/11 al 22/12

AMOR. Muy movilizado afectivamente. Evite las ilusiones y evitará frustraciones. Mire bien con quién está antes de dar un sí apresurado.

DINERO. Lo rodeará gente capaz y competitiva, sabrá insistir en pos de una meta. Acuerdos ventajosos con sus colegas.

CLAVE DE LA SEMANA. Las fantasías son necesarias pero no se aferre a ellas.

CAPRICORNIO

23/12 al 20/01

AMOR. Entre esperanzas y dudas. Si se avecina un terremoto emocional lo indicado será propiciar la unión y la serenidad entre todos.

DINERO. La realidad avanza muy rápido y usted, en cambio, marcha en cámara lenta. Adáptese a los tiempos que corren.

CLAVE DE LA SEMANA. Será esencial arriesgarse en terreno desconocido.

ACUARIO

21/1 al 19/2

AMOR. Pese a los reclamos afectivos que siempre lo agobian, la vida avanza gratamente. La amistad será más relevante que la atracción.

DINERO. No se asocie con personas que piden mucho pero dan poco de sí mismas. Tendrá buena fortuna en los negocios.

CLAVE DE LA SEMANA. En vez de complacer, haga lo que le complazca.

PISCIS

20/2 al 20/3

AMOR. La necesidad de controlarlo todo suele ser una carga, relájese y su pareja también lo hará. Le resultará difícil alejarse de casa.

DINERO. Los vaivenes de estos días favorecen su economía. Todo cambio que haga en su rutina diaria será para bien.

CLAVE DE LA SEMANA. No permita el avance de seres despóticos.

Por Kirón

