Irina Baeva habla sobre supuesta infidelidad a Gabriel Soto con actor de Hollywood: “Es un compañero”

Los rumores sobre una supuesta separación entre Irina Baeva y Gabriel Soto siguen acaparando los titulares, y luego de que el actor revelara que el tercero en discordia es el trabajo, la originaria de Rusia reapareció ante las cámaras para confirmar la versión de su prometido, asegurando que su relación va muy bien, pero ambos tienen diversos proyectos que les impide estar cerca por el momento.

Fue durante un encuentro con los medios de comunicación en el aeropuerto de la Ciudad de México donde la actriz de 29 años negó que exista una ruptura sentimental con Gabriel Soto, pero confirmó que estarán separados por unos días debido a que estaba a punto de viajar a Qatar.

“Estamos bien, todo en orden. Gabriel está grabando muchísimo y entonces no hemos podido compartir mucho, por cuestión de trabajo, pero estamos bien”, además de asegurar que ahora que estarán distanciados, la comunicación entre ellos tendrá que ser con ayuda de la tecnología pues solo podrán hacer video llamadas y enviarse mensajes.

En cuanto a los rumores de una supuesta infidelidad con el actor Britt George durante su estancia en Nueva York hace unas semanas, Irina Baeva pidió no hacer caso a este tipo de información.

“De viva voz les puedo decir, crean que todo está bien, seguimos con los planes, todo está perfecto”, y explicó que el actor de 50 años es solo un compañero de curso, por lo que desestimó la investigación que se originó en los programas de espectáculos.

“Nada que ver, ustedes saben mucho más de él que yo. Es un compañero de escuela, donde yo tomé un curso maravilloso, como las otras 11 personas que están en la foto y mis tres maestros. No sé quién hizo esa investigación, es un absurdo, no tiene nada que ver con la realidad y la verdad no hay absolutamente nada”, señaló.

Destacó que ellos siempre han compartido detalles de su compromiso, por lo que no tienen nada que ocultar.

“Chicos, no es cierto. Nosotros siempre se lo decimos a ustedes, no sé porque la gente no nos cree, estamos bien”, añadió la actriz rusa.

