Una exespía latina habría ayudado a Ron DeSantis para engañar a inmigrantes que fueron enviados a Martha’s Vineyard

Un exespía de la unidad de contrainteligencia del Ejército de los EE.UU. fue la persona que generó el complot para transportar migrantes de Texas a Martha’s Vineyard, en una acción aprobada por el Gobierno de Ron DeSantis.

Una mujer llamada Perla Huerta se desempeñó como médica en Irak y Afganistán y ha sido identificada como ejecutora el plan del gobernador de Florida.

Así lo confirma varias entrevistas realizadas a inmigrantes por parte de The New York Times.

“Poco se sabía de la mujer que, según los migrantes, se identificó solo por su nombre de pila, ‘Perla’, cuando les pidió unirse a los vuelos”, indica el reporte.

El nombre de Perla Huerta fue confirmado por el Times con base en una fuente de la oficina del alguacil de San Antonio, la cual investiga el traslado irregular de los inmigrantes que algunos consideran “tráfico de personas”.

Una migrante venezolana también confirmó al Times la identidad de la señora Huerta, ya que colaboró en el reclutamiento de inmigrantes, pensando que era una buena oportunidad, se agregó.

“Varios de los migrantes de Martha’s Vineyard la fotografiaron durante el proceso de reclutamiento en San Antonio, según Rachel Self, abogada que representa a los migrantes”, agrega el reporte.

De este modo, los abogados pudieron comparar esas fotos con otras en línea y en las redes sociales pertenecientes a una mujer llamada Perla Huerta.

La migrante que colaboró con Huerta expresó sentirse “traicionada”, porque la exespía nunca mencionó que trabajaba para el Gobierno de DeSantis.

“A mí también me mintieron… Si lo hubiera sabido, no me habría involucrado!”, expresó.

DeSantis desató polémica por el envío de los inmigrantes a la isla Martha’s Vineyard, en Massachusetts, cuando a los inmigrantes se les informó que irían a Boston, donde supuestamente recibirían ayuda, pero al final fueron abandonados a su suerte.

Los abogados de los inmigrantes presentaron una demanda contra el Gobierno de DeSantis, mientras hay una investigación criminal abierta en San Antonio.