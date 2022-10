AMLO niega que su gobierno realice espionaje a sus opositores a través del Ejército mexicano

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, negó que su gobierno realice labores de espionaje a sus opositores, entre los que se encuentran activistas y periodistas.

“No es cierto que se espíe a periodistas o a opositores, no somos iguales a los anteriores (gobiernos), no es cierto”, dijo.

Cuestionado sobre si el Ejército mexicano utiliza el software israelí Pegasus para espiar, el mandatario mexicano dijo que las fuerzas armadas llevan a cabo labores de “inteligencia” y no de espionaje.

“Ellos tienen labores de inteligencia que llevan a cabo, que no de espionaje, que es distinto”, aseguró.

“He estado leyendo sobre esta denuncia y no hay elementos, no tendríamos por qué. Además de ser indebido, contrario a nuestros principios, nuestras convicciones, nosotros que hemos sido espiados, perseguidos durante años, no podríamos hacer lo mismo”, comentó.

De acuerdo con una investigación periodística denominada “Ejército Espía”, realizada por organizaciones no gubernamentales y medios de comunicación, señala que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador espió a activistas y comunicadores entre los que se encuentran Raymundo Ramos, defensor de los derechos humanos en Tamaulipas; el periodista Ricardo Raphael y un periodista del medio de comunicación Animal Político, cuyos teléfonos móviles fueron presuntamente intervenidos.

“Uno de los que se quejan es el señor Ricardo Raphael. ¿Qué caso tendría espiarlo? La verdad, él no es un criminal. Ni siquiera leo sus artículos y no es desprecio porque es predecible. ¿Qué interés vamos a tener de estarlo espiando? Yo creo que sería una pérdida de tiempo”, comentó López Obrador.

Según la investigación de la asociación Artículo 19 junto con los medios de comunicación Proceso, Animal Político y Aristegui Noticias, con apoyo de organizaciones como Citizen Lab de Toronto, el Ejército habría comprado en 2019, ya con López Obrador como presidente, el software Pegasus para espiar a periodistas y otras personas.

Los reportajes publicados el domingo pasado revelaron cómo la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) escondió un contrato que celebró en 2019 con la empresa Comercializadora Antsua, S.A. de C.V., que contaba con la representación exclusiva de la empresa israelí NSO Group para vender Pegasus en México.

Organizaciones defensoras de derechos humanos y víctimas presentaron el lunes una nueva denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) para que esclarezca el espionaje ilegal perpetrado con el spyware Pegasus.

En julio de 2021 una investigación de medios internacionales destapó que varios países intervinieron 50,000 teléfonos con el programa Pegasus, de los que 15,000 casos fueron en México durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018), la cifra más alta.

La investigación reveló que fueron intervenidas las comunicaciones de activistas y periodistas; del entonces líder opositor y actual presidente, López Obrador, además de algunos de sus colaboradores y su cardiólogo, así como familiares de los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa.

Tras estas revelaciones, el presidente prometió que en su Gobierno no se contratarían sistemas de espionaje aunque la investigación “Ejército Espía” reveló que sí hubo este espionaje de las Fuerzas Armadas.

Con información de Efe.

