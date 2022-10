Guillermo Ochoa reveló su decepción más “dura de digerir” con la selección mexicana por una polémica decisión de Javier Aguirre

Guillermo Ochoa se convertirá en historia del fútbol azteca el próximo mes de noviembre cuando dispute su quinto mundial con la selección mexicana y el tercero de forma consecutiva en su carrera. Sin embargo, no todo ha sido fácil en su trayectoria profesional. En una entrevista para el medio LA Times en Español, durante la reciente gira del combinado nacional en California, el arquero reveló cómo una decisión técnica de Javier Aguirre en Sudáfrica 2010 lo marcó significativamente.

En el Mundial de 2006, Ochoa fue convocado, pero tuvo que ser suplente de Oswaldo Sánchez. No obstante, en los siguientes cuatro años se hizo un nombre bajo el arco de las Águilas del América y todo parecía indicar que sería titular en Sudáfrica 2010. Contra todo pronóstico el estratega Javier Aguirre, ahora en el Mallorca de la liga española, decidió cambiar los planes y decantarse por Oscar El Conejo Pérez, veterano de Cruz Azul, como el titular.

Ese movimiento afectó emocionalmente al portero del conjunto azulcrema. “No fue un golpe fácil de digerir y no solo por lo que venía siendo yo previo al Mundial del 2010, donde entramos al final de la calificación. Ganamos la Copa Oro, entonces lo venía haciendo muy bien y después cuando llega la hora de lo bueno, no tuve el mismo apoyo del otro lado y fue difícil porque yo sí me veía jugando la Copa del Mundo”, reconoció.

En ese torneo el combinado azteca sería eliminado en octavos de final por una Argentina bajo la dirección técnica de Diego Armando Maradona. Memo resaltó que esa edición no fue para nada de su preferencia y se quedó con “la espinita clavada”.

Desde entonces, el guardameta ha sido figura indiscutible bajo los tres palos en los diferentes procesos y con los diversos entrenadores que se han sentado en el baquillo del Tri. En Brasil 2014 y Rusia 2018 fue titular. Ahora, disputará su tercer mundial consecutivo a los 37 años y bajo las riendas de Gerardo Tata Martino. Ochoa podría tener revancha de la eliminación sufrida contra los albicelestes en 2010, pues en noviembre los enfrentará en el grupo C que también comparte con Polonia y Arabia Saudita.

