“Me dejó fuera de dos mundiales”: Pável Pardo lanza dardo envenenado al “Vasco” Aguirre y lo culpa de sus ausencias en Corea-Japón 2002 y Sudáfrica 2010

Pável Pardo es uno más de los jugadores que han creado polémica tras no haber sido convocados a un Mundial, de hecho, en su caso a dos, y culpa al DT Javier Aguirre de no haberlo llevado por razones que aún desconoce.

El también denominado “Bebé” Pardo estuvo en la Copa del Mundo de Francia 1998, bajo las órdenes de Manuel Lapuente y brilló en Alemania 2006, con Ricardo La Volpe al timón; sin embargo, se perdió el de Corea-Japón 2002 y el de Sudáfrica 2010 de una forma que él mismo no se explica, ya que considera que estaba en nivel de selección, por lo que adjudica esa decisión al técnico que estuvo en el banquillo durante esas dos etapas mundialistas: el “Vasco”.

En una entrevista con Pedro Antonio Flores de TUDN, Pardo se sinceró y recordó que estaba enfilado para ir al Mundial del 2002, pero luego de un momento complicado con el “Ojitos” Meza, entrenador del Tri en esos momentos, llegó a sustituirlo Javier Aguirre y ya no fue convocado más, a pesar del buen nivel que traía.

“Rumbo al Mundial 2002 vivimos un momento difícil con el Ojitos Meza como entrenador, llega Javier Aguirre y de lo primero que dijo fue: ‘Se van las vacas sagradas’. En ese momento sí lo tomé mal porque no supe qué pasó o qué dejé de hacer, me dejó fuera del Mundial“, contó el centrocampista muy recordado por su paso por América.

“No me llevó al Mundial (2002) y salgo campeón con América. Obviamente me molestó, pero nunca dije nada contra él, sin embargo, sí me motivó mucho para proponerme estar sí o sí en el siguiente Mundial. Yo tuve vacaciones aquel diciembre y me iba a entrenar diario porque me picó la cresta”, agregó.

“Yo sabía que era mi última oportunidad para irme a Europa (después del Mundial). Había dos cosas muy importantes para mí en aquel momento. Yo sabía que si La Volpe llegaba a la Selección daríamos de qué hablar en el Mundial porque ya conocía cómo trabajaba. En lo personal sabía que era mi última opción para Europa y trabajé siete años para eso”, continuó.

Y así fue. Cuatro años más tarde regresó al combinado mexicano y fue a Alemania 2006 como titular indiscutible, pero previo al 2010 volvió Aguirre al Tri y en esa nueva etapa también dejó fuera al “Bebé” Pardo.

A pesar de que el mediocampista aún no tiene claros los motivos de esta decisión, nunca se lo ha preguntado al técnico, con quien ocasionalmente charla cuando coincide con él en los eventos, pero lo hace de cualquier otro tema, excepto de ese.

“Nunca lo he platicado con él y coincidimos ya en varios eventos, pero de ese tema puntualmente jamás lo hemos tratado. Lo curioso es que las dos veces que Aguirre dirigió a la Selección a mí me borró”, concluyó el también campeón de la Bundesliga con el Stuttgart en el 2007.

