Lanzan campaña para documentar abusos contra inmigrantes en EE.UU. y México

La Red Fronteriza por los Derechos Humanos (BNHR, por su sigla en inglés) lanzó este lunes su campaña de documentación de abusos de inmigrantes en EE.UU. y México, que coincide con la investigación del asesinato de un migrante en la frontera de Texas.

Se trata de una campaña binacional para documentar los abusos contra los migrantes y las comunidades minoritarias en el suroeste de los Estados Unidos y en México, que se trata de un esfuerzo que BNHR ha desarrollado por más de 20 años.

En el caso de país vecino, en este 2022 se extenderá a varias ciudades de México en los estados de Oaxaca, Chiapas, y las ciudades de Veracruz, Puebla y Ciudad de México, entre otras zonas que son paso obligado para los inmigrantes.

La campaña pretende hacer públicas violaciones de derechos por parte de las autoridades fronterizas, detalles aquí: #Telemundo48EP #TrabajandoParaTi https://t.co/Y8Qz8mBf5X — KTDO Telemundo 48 (@TelemundoEP) October 3, 2022

Del lado estadounidense, la campaña incluirá informes de abuso reportados en las comunidades de El Paso, Sur de Nuevo México y los Centros de Derechos Humanos en las áreas de Presidio, Del Río, así como en el Valle del Río Grande, Texas.

Fernando García, director ejecutivo de BNHR, explicó en una conferencia de prensa que el esfuerzo pretende no solo identificar los abusos de los que son víctimas los inmigrantes sino los residentes de comunidades fronterizas.

“Hemos escuchado denuncias sobre perfil racial de la que son víctimas personas que viven en estas ciudades fronterizas”, advirtió García.

Además, explicó que campañas anteriores han revelado testimonios de inmigrantes legales que denunciaron haber sido maltratados en los puertos de entrada, en vecindarios hispanos cerca del muro fronterizo y en comunidades con grandes poblaciones de inmigrantes como Socorro y Canutillo, Texas. El año pasado, al menos dos mujeres se quejaron de haber sido seleccionadas para inspecciones “aleatorias” en los puertos de entrada que incluían someterse a una inspección de cavidades.

BNHR detalló que la campaña, que se extiende hasta diciembre, arranca justo cuando las autoridades de El Paso (Texas) investigan la muerte de un migrante el martes pasado en el sector de Sierra Blanca, en un tiroteo que dejó también a una inmigrante herida.

Michael y Mark Sheppard, ambos de 60 años, fueron arrestados la tarde del jueves por el hecho. Los hermanos supuestamente detuvieron su camión cerca de Sierra Blanca y dispararon contra un grupo de migrantes que buscaban agua en la carretera. One of two men accused of fatally shooting a migrant and wounding another Tuesday night near Sierra Blanca told a Texas ranger he and his brother went out that night hunting game.https://t.co/G3D10rIWXJ— Border Report (@BorderReportcom) October 3, 2022

