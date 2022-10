Lindsay Lohan anuncia su regreso al cine con una película navideña en Netflix

La actriz Lindsay Lohan se prepara para su gran regreso a las pantallas con la producción de Netflix, ‘Falling for Christmas’. Y es que el gigante del entretenimiento reveló la fecha de estreno y póster oficial de la cinta por medio de sus redes sociales. ¡Sigue leyendo para enterarte de los detalles!

El gran anuncio se dio la tarde del pasado miércoles 3 de octubre, día mundialmente reconocido por una de las películas protagonizadas por la actriz, ‘Mean Girls’, conocida en español como ‘Chicas Pesadas’.

It's October 3rd — but here's an early holiday gift:



Lindsay Lohan's Falling For Christmas premieres November 10 pic.twitter.com/ejVzmDWE9b — Netflix (@netflix) October 3, 2022

“Es 3 de octubre, pero aquí hay un regalo anticipado de Navidad”, se lee en la cuenta oficial de Twitter de Netflix en el mensaje que acompaña el radiante póster de la película.

Además, se reveló que la audiencia podrá disfrutar de dicha producción a partir del próximo 10 de noviembre.

Cabe recalcar que en esta película Lindsay Lohan compartirá créditos con Chord Overstreet, quien fue uno de los rostros más conocidos dentro de la serie de FOX, ‘Glee’.

¿De qué se trata ‘Falling for Christmas’ de Lindsay Lohan?

Tras anunciarse la noticia de su regreso a las pantallas, el público no ha hecho más que cuestionarse sobre la trama que la cinta seguirá. Y, de acuerdo con Netflix, se contará la historia de “una joven heredera recién comprometida tiene un accidente de esquí en los días previos a Navidad. Después de que le diagnostican amnesia, se encuentra al cuidado del apuesto dueño de una cabaña y su hija”. New promotional stills of FALLING FOR CHRISTMAS, starring Lindsay Lohan, which premieres November 10 on Netflix. pic.twitter.com/SpTdAVhwPS— La Vita Lohan (Lindsay Lohan Fan Updates) (@lavitalohan) October 3, 2022

Te puede interesar:

• Lindsay Lohan: el renacer de una estrella tras escapar de las drogas y el alcohol

• Lindsay Lohan reaparece, pero para muchos con un rostro irreconocible

• Lindsay Lohan se redime de su turbulento pasado en el comercial de gimnasios estrenado en el Super Bowl