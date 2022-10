Myrka Dellanos presume su retaguardia usando un enterizo tan ajustado que tuvo que cubrir con cinta

Myrka Dellanos ha declarado que se divierte mucho conduciendo el programa de televisión “La mesa caliente”, y esta semana las transmisiones son desde Los Ángeles. Ella optó por usar un ajustado enterizo con el que lució su figura, pero la prenda se rompió a la altura de su retaguardia, por lo que tuvo que cubrirla con cinta. Minutos después en un video que compartió en Instagram presumió los resultados: “Ok, miren, se rompió y me pusieron este diseño”.

Durante los descansos de la emisión la cubana convivió con el público asistente y hasta bailó muy animada, acaparando las miradas por su sexy atuendo. En el video también se aprecian algunos detalles durante las grabaciones.

En tan sólo unos días Myrka ha tenido dos problemas con su vestuario, de los cuales afortunadamente ha salido airosa. El jueves 29 de septiembre ella acudió a la entrega de Premios Billboard y terminó usando el mismo vestido de terciopelo que había lucido 15 años atrás: “Me tenían preparado un vestido amarillo precioso de @paoestefania y se rompió el zipper al momento de ponérmelo! Inmediatamente mi estilista @benditoclosetstyle me buscó más opciones y por fin decidimos sacar este vestido de mi storage y gracias a Dios me sirvió! Otra prueba de que siempre hay un arcoíris en medio de algo que parece ser un problema! Los quiero! 💜” View this post on Instagram A post shared by MYRKA DELLANOS (@myrkadellanos)

