Periodista argentina que conoce bien el entorno de Messi publica la fecha en que Leo regresará al Barcelona

En las últimas semanas se han incrementado los rumores sobre un posible regreso de Lionel Messi al FC Barcelona, aunque no han sido más que eso: especulaciones; sin embargo, este martes surgió una aseveración contundente de una periodista que afirma que Leo volverá al club que lo vio convertirse en la estrella que es.

Verónica Brunati, creadora de contenidos deportivos para Spotify y periodista argentina para Telemundo, quien es especialista en reportar todo lo que sucede dentro de la Selección Argentina y que conoce bien el entorno de su máximo astro, publicó la fecha en la que asegura que Messi volverá a vestir de azulgrana.

“1 de julio de 2023, Lionel Messi será jugador del Barça”, escribió en sus redes sociales.

1 de julio de 2023, Lionel #Messi será jugador del Barça. — Veronica Brunati (@verobrunati) October 4, 2022

De inmediato esta aseveración cobró relevancia en el mundo del fútbol y se volvió noticia, ya que Brunati cuenta con buena reputación en lo que se refiere a información sobre los futbolistas argentinos más destacados.

Vale mencionar que aunque ella lo asegure, aún no es oficial y, de hecho, también se desataron reacciones de otros periodistas que contradicen la información de Brunati, como Fabrizio Romano, especialista en fichajes, quien afirma que ni el mismo Messi sabe qué hará, ya que tomará su decisión hasta el próximo año, luego de que concluya su participación en el Mundial de Qatar 2022. Sources close to Lionel Messi insist he will decide his future in 2023, not now. Barcelona, already discussing internally of his return — and PSG will really try to extend his contract. 🚨🇦🇷 #Messi



Messi’s camp guaranteed that no decision has been made & nothing is advanced yet. pic.twitter.com/wYIV97IL95— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 4, 2022

Al parecer sólo el tiempo nos dará la respuesta. Lo que es un hecho es que tanto el Barcelona, como su club actual, el Paris Saint-Germain e, incluso, clubes de la MLS, desean que se ponga su camiseta en la próxima temporada, por lo que no queda más que esperar para conocer la decisión del argentino.

También puede interesarte: