Xavi colabora con los rumores y deja abierta la posibilidad de un retorno de Messi al FC Barcelona

Desde su salida del FC Barcelona rumbo al París Saint-Germain (PSG) de la Ligue 1, el retorno de Lionel Messi a la institución blaugrana ha sido un rumor constante que no ha cesado. En la rueda de prensa previa al partido de los ‘cules’ ante el Inter de Milán en la fase de grupos de la UEFA Champions League, el entrenador Xavi Hernández no quiso desmentir las informaciones sobre una segunda etapa del argentino en la ciudad condal.

El estratega salió a la conferencia con los medios para encarar la actualidad del Barca y los pormenores previos al partido de este martes ante el conjunto italiano. Un encuentro que considera “no definitivo, pero sí muy importante para el devenir del grupo C”. En medio de eso, el campeón del mundo en Sudáfrica 2010 fue preguntado por la vuelta de Messi al club, teniendo en cuenta que está en su segundo y último año de contrato con el PSG. “Lo de Leo, a ver como se da, pero no es momento de hablar de él, le queremos mucho, pero no le hacemos un favor si hablamos de eso”.

Cabe recordar que los rumores en torno a Messi surgieron por algunos factores en específico: el bajo nivel mostrado en su primera temporada, que incluso le costó quedarse fuera de la lista de los 30 mejores del mundo, según France Football; y las declaraciones del presidente Joan Laporta afirmando que el rosarino no merecía un final así en el conjunto blaugrana.

De acuerco con el medio local Betevé, todo parece indicar que a pesar de ya estar mucho más adaptado a Francia y la Ligue 1, Messi no extenderá el contrato que finaliza el próximo mes de junio. “Leo Messi tiene claro que no va a renovar su vínculo con el PSG. El futbolista argentino no seguirá en París la siguiente temporada”, indicó el periodista Miquel Blázquez.

🚨Leo Messi tiene claro que no va a renovar su contrato con el PSG. El futbolista argentino no seguirá jugando en París la próxima temporada, vía @beteve. #FCBarcelona pic.twitter.com/39wEwZH1Px— Miquel Blázquez (@BlazquezFont) September 27, 2022

Otras informaciones apuntan a que el Inter de Miami de la MLS y propiedad de David Beckham, estaría interesado en hacerse con los servicios del delantero que bajo las órdenes de Galtier, ha conseguido la media docena de tantos en 11 encuentros sumando todas las competiciones.

Te puede interesar:

·La reacción del hijo de Residente al conocer a su ídolo Lionel Messi enterneció las redes

·¿Qué pasará con Lionel Messi después del Mundial de Qatar 2022?

·Florentino Pérez manda duro mensaje contra el presidente del PSG: “Hay que recordarle quién es el Real Madrid”

**