Policía elevó a $95,000 dólares la recompensa por asesino serial de 4 latinos en California

La policía de Stockton anunció el sábado que los detectives están investigando siete casos de homicidio posiblemente relacionados con un asesino serial que atacó a 4 víctimas de origen latino y aumentó a $95,000 dólares la recompensa por información que conduzca a un arresto, según la cadena KRON4.

Un mensaje de Facebook del jefe de policía de Stockton, Stanley McFadden, dijo que la policía cree haber localizado a una persona de interés en las muertes a tiros, que ocurrieron entre el 8 de julio y el 27 de septiembre de este año.

La oficina del médico forense del condado de San Joaquín dio a conocer los nombres de las víctimas que se cree que están vinculadas al mismo asesino: Paul Alexander Yaw, de 35 años; Salvador William Dubedy Jr, 43; Jonathan Hernández Rodríguez, 21; Juan Cruz, 52 y Lorenzo López, 54.

En el primer incidente, el 8 de julio, un hombre de 35 años fue asesinado a tiros en la cuadra 5600 de Kermit Lane. El 11 de agosto, un hombre de 43 años fue asesinado en la cuadra 4900 de West Lane. Una segunda muerte a tiros en agosto en la cuadra 800 de East Hammer Lane le quitó la vida a un hombre de 21 años.

Un hombre de 52 años también fue asesinado a tiros el 21 de septiembre en la cuadra 4400 de Manchester Avenue. En el caso más reciente que se cree que está relacionado, el 27 de septiembre, un hombre de 54 años fue asesinado a tiros en la cuadra 900 de Porter Avenue.

La policía reveló el lunes que una mujer, de 46 años, y un hombre, de 40, fueron atacados en abril de 2021 y podrían estar vinculadas al mismo asesino.

La mujer sobrevivió después de recibir un disparo en Stockton, mientras que el hombre fue asesinado en Oakland, a unas 70 millas de distancia.

Cada tiroteo ocurrió en la oscuridad, temprano en la mañana o durante la noche, cuando las víctimas estaban solas, dijo el jefe de policía de Stockton, Stanley McFadden.

La ciudad de Stockton ofreció $85,000 dólares por información que conduzca a un arresto en los homicidios y el lunes tuiteó que el propietario de una empresa local de construcción hizo una donación anónima de $10,000 dólares aumentando la recompensa a $95,000 dólares.

Dos víctimas más de disparos han sido vinculadas al presunto asesino en serie en California, lo que eleva el total a siete.

La policía ha publicado una imagen inquietante de una figura oscura caminando por la calle que creen que podría estar relacionada con los crímenes mientras buscan pistas.

Este año se han producido un total de 43 asesinatos en Stockton, California, lo que representa un aumento del 33 por ciento con respecto al año pasado.

La policía le dijo a ABC News que todas las víctimas fueron emboscadas, ninguna fue robada y ninguno de los asesinatos estuvo relacionado con drogas o pandillas.

El sospechoso sigue prófugo, pero un criminólogo ha dicho que los lugares de los asesinatos podrían conducir a una rápida captura.

“La razón por la que creo que lo atraparán es porque es lo que se conoce como ‘geográficamente estable'”, dijo a Newsweek el profesor de criminología de la Universidad de la ciudad de Birmingham, David Wilson.

“En otras palabras, no se está moviendo muy lejos. No está cruzando las fronteras estatales. No está viajando grandes distancias para matar a sus víctimas.

Leer más

* Mujer de Texas le ofreció transporte a una migrante para robarle su bebé durante 5 meses y exigirle $8,000 dólares de rescate