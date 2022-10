Mujer de Texas le ofreció transporte a una migrante para robarle su bebé durante 5 meses y exigirle $8,000 dólares de rescate

Una migrante hondureña le dijo a la policía que a principios de este año una mujer le ofreció llevarla a una estación de autobuses local en El Paso, Texas, pero en cambio le arrebató a su hijo pequeño y lo retuvo para pedir rescate durante cinco meses, según reveló una denuncia penal publicada por The Daily Beast.

Jenna Leigh Roark, de 45 años, enfrenta cargos de toma de rehenes y ayuda e instigación por presuntamente secuestrar al niño no identificado en mayo y mantenerlo cautivo hasta que la policía se topó con él sin darse cuenta a mediados de septiembre.

Roark le contó una historia diferente a la policía, insistiendo en que su esposo se había metido en problemas con la mafia mexicana y que su joven rehén llegó a ella a través de un intermediario en la sombra que solo conocía como “Richard”.

Las historias de secuestros en estos días son demasiado comunes entre los inmigrantes que buscan seguridad en los EE.UU., dijo a The Daily Beast la abogada de inmigración Kate Lincoln-Goldfinch, con sede en Austin, señalando la política de “medición” de la era Trump que cerró las opciones disponibles para aspirantes a asilo de ingresar al país.

El presidente Joe Biden prometió eliminar las muchas llaves que Trump puso en el funcionamiento del sistema de asilo, pero no se ha movido lo suficientemente rápido, señalan diversos grupos de derechos humanos.

El peculiar caso llamó la atención de las autoridades por primera vez el 16 de septiembre, cuando la Patrulla de Carreteras de Texas detuvo a Roark.

La hija de 15 años de Roark, cuyo nombre no está identificado en los documentos judiciales, estaba sentada en el asiento del pasajero con un bebé de 18 meses en brazos.

Roark dijo que el nombre del bebé era Aiden Smith y que nació el 19 de mayo de 2021. Dijo que su otra hija era la madre biológica y que el certificado de nacimiento del niño estaba en casa.

Los policías convocaron a la otra hija de Roark, cuyo nombre tampoco figura en los documentos judiciales a la escena.

Cuando llegó de Albuquerque, dijo que el nombre del bebé era Aiden Javael Smith y que había nacido el 19 de mayo de 2020.

El bebé en realidad no era suyo, explicó, pero su prometida era la madre biológica del niño.

Tenía “mala salud” y fue trasladado en ambulancia al hospital, según un boletín de noticias del Departamento de Salud Pública de Texas (DPS) emitido la semana pasada.

“Debido a historias contradictorias y al no poder identificar al niño, se llamó a los Servicios de Protección Infantil para tomar posesión del niño, quien ha estado bajo su custodia desde esa fecha”, dice la denuncia.

Había tres pasajeros en el asiento trasero del automóvil de Roark, todos indocumentados, según la denuncia.

Roark, quien supuestamente recogió al trío en un Motel 6 cercano, fue arrestada por cargos estatales de contrabando de personas.

El 26 de septiembre, los investigadores del Departamento de Policía de St. Petersburg, Florida, se comunicaron con el FBI.

Dijeron a los agentes que una ciudadana hondureña que ahora vivía en el área había sido “separada de su hijo pequeño… y estaba siendo extorsionada por dinero a cambio de su retorno seguro”.

La mujer dijo que en mayo había cruzado la frontera entre Estados Unidos y México con su bebé y, finalmente, se acercó a dos extraños, un hombre y una mujer, en un complejo de apartamentos de El Paso para que le indicaran cómo llegar a la estación Greyhound, continúa la denuncia.

“El hombre y la mujer desconocidos le ofrecieron llevarla”, dijo, y agregó que la mujer, Roark, se hacía llamar “Jane”.

Sin embargo, durante el camino, Jane dijo que se iban a quedar con el hijo de la mujer. Jane tomó su número de teléfono y dijo que estaría en contacto.

“Jane enviaba periódicamente a la víctima fotos y videos de su hijo y le permitía hablar por teléfono dos o tres veces por semana”, afirmó la denuncia, sin proporcionar más detalles.

Es casi seguro que las cosas no fueron tan simples, según Lincoln-Goldfinch, quien no está involucrada en el caso de Roark, pero le dijo a The Daily Beast que en su experiencia con otros casos, “las personas son amenazadas con muerte o violencia, y son testigos de cómo otras personas son asesinados o violados, y se les dice: ‘Haz esto, o si no’”.

“Puedo contarles muchos, muchos incidentes e historias que he escuchado de mis clientes”, dijo.

“Si alguien contrata a un contrabandista para que lo ayude, ese contrabandista es alguien que cobrará una tarifa y lo ayudará a cruzar la frontera, o ese contrabandista es un traficante con un cartel, y tomarán ese dinero y luego harán todo tipo de cosas. de cosas horribles, exigen un rescate, y el migrante no sabe qué tipo de contrabandista está recibiendo”.

“Jane” al principio exigió $8,000 dólares por la devolución de su hijo, y luego bajó el precio a $5,800 dólares, señala la denuncia.

La policía de St. Petersburg le dio el número de teléfono celular de “Jane” al FBI, quien rastreó el dispositivo hasta el centro de El Paso y lo vinculó en una base de datos a “Jenna L. Roark”.

El FBI se comunicó con el Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS) para obtener más información sobre Roark y se enteró de que había sido arrestada la semana anterior y que “un niño fue puesto bajo la custodia de CPS”, dice la denuncia.

Los agentes del FBI le mostraron fotos del niño a su madre, quien confirmó que efectivamente era suyo.

Al ser interrogada por DPS, Roark “declaró que su esposo tenía problemas con la mafia en Juárez conocida como La Empresa”, según la denuncia.

Afirmó que el bebé que inicialmente describió como los hijos de su hija “le fue enviado por un hombre en México… solo conocido como Richard”.

En la versión de los hechos de Roark, “Richard” había enviado originalmente a la mujer hondureña y a sus otros dos hijos al otro lado de la frontera.

El bebé “finalmente fue traído a los Estados Unidos por una mujer desconocida y se suponía que Roark cuidaría al niño hasta que la víctima hiciera el pago”, dice la denuncia.

Aunque el supuesto rescate del niño se fijó en $5,800 dólares, Roark dijo que le dijo a la madre del niño que, de hecho, le debía un total de $10,000 dólares.

“Roark recibió instrucciones de que no podía creer en la palabra de nadie, excepto en la de Richard, de que se realizó el pago por el niño”, concluye la denuncia. “Una vez que se hizo el pago, el hijo podría ser liberado”.

“Una vez que tienen el hijo de alguien, el padre hará lo que sea necesario”, dijo Lincoln-Goldfinch.

Además de su práctica privada, Lincoln-Goldfinch es presidenta de Vecina, una organización sin fines de lucro que asesora, capacita y equipa a abogados pro bono “con el conocimiento y las habilidades necesarios para brindar una defensa entusiasta”.

La acumulación de migrantes atrapados al otro lado de la frontera mexicana ha creado una oportunidad para los cárteles, lo que Lincoln-Goldfinch llama “un lucrativo sistema de secuestro”.

En un estudio que Vecina realizó durante el verano, Lincoln-Goldfinch dijo que un 44 por ciento de los migrantes con los que trabajó la organización dijeron que habían sido secuestrados o sometidos a un intento de secuestro por un cartel.

Si es declarada culpable, Roark enfrenta un máximo de cadena perpetua.