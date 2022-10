Tom Brady cerca de perder el anillo más importante con Gisele Bündchen tras haber iniciado los trámites de separación

El siete veces campeón de la NLF, Tom Brady estaría cerca de perder uno de sus anillos, el de matrimonio. De acuerdo con el medio Page Six, el deportista y la modelo brasileña Gisele Bündchen habrían contratado a un grupo de abogados para agilizar el proceso de divorcio. ¿El motivo? una fuerte pelea entre ambos durante su viaje a Costa Rica debido a la decisión del jugador de salir del retiro.

Según las fuentes del citado medio, no se prevé una reconciliación en el corto plazo y se estaría analizando ya la división de bienes. Con base en lo publicado por la revista Forbes, Brady es el noveno atleta mejor pagado del mundo con un patrimonio de $180 millones de dólares en 2021 que se incrementó a $250 millones en 2022. El quarterback posee acuerdos de patrocinio con Under Armour, Sam Adams, Foot Locker y Tag Heuer.

Polémica pica y se extiende

A toda la controversia de la separación por las desaveniencias entre ambos, hay que sumar la que generó una publicación del excompañero de Brady, Antonio Brown, quien compartió en Instagram una foto en la que aparece abrazando a Bündchen mientras celebraba el campeonato del Super Bowl en febrero de 2021 y la cual acompañó de la siguiente frase: “Put that sh** on” (ponte esa mie*** encima).

La relación entre Brown y Brady está rota desde hace tiempo, pues en el pasado el receptor declaró que este no era su amigo y solo se interesaba por su legado en la cancha. “Para mí, un amigo es aquel que te cubre la espalda ¿Por qué debería considerarlo mi amigo? Él solamente me necesita para jugar fútbol y que atrape sus pases. Eso no es ser amigo. Me necesita para su éxito”, dijo en una entrevista para el famoso podcast ‘The Full Send’.

Brady y Bündchen contrajeron matrimonio en el 2009 y tuvieron dos hijos: Benjamin, de 12 años y Vivian, de nueve. Aunque el mariscal de campo también es padre de un adolescente de 15 años llamado Jack, el cual concibió con su ex, Bridget Moynahan.

