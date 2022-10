Adamari López revela la triste historia que vivió su padre cuando era pequeño: “Sólo tuvo un par de zapatos”

La presentadora y actriz puertorriqueña, Adamari López, decidió de nueva cuenta abrir su corazón y compartir una desgarradora historia sobre su familia. Durante una entrevista reveló como fue la vida de su padre, lo que dejó perplejos a muchos.

“Mi papá fue un hombre muy pobre, mayor de 14 hermanos, se crio en el campo con un solo par de zapatos”. Gracias al valor de Don Alberto por salir adelante, la presentadora de “Hoy Día” tomo los mejores consejos de su hogar que le permitieron perseguir sus sueños.

Sin duda, seguir adelante, cumplir metas y proyectos a futuro no es nada nada fácil, pero si se tiene el apoyo de las personas que más queremos es posible. La ex pareja del conocido bailarín español Toni Costa con quien tiene una hija en común Alaïa, recibió las mejores herramientas de su padre para salir adelante.

Y es que en esta ocasión la reconocida conductora de Telemundo destacó la historia de su padre, la cual es desgarradora y dejó sorprendidos a sus millones de seguidores cuando la dio a conocer.

“Mi papá vio que la situación era difícil en Puerto Rico. Vio que tenía mucho amor en la casa, pero no tenía muchos recursos. Se fue a la guerra, pero cuando regreso decidió montar una mueblería con ese sueño de construir una familia y sacarla adelante. Mi papá fue un hombre muy trabajador, muy disciplinado, y la disciplina era algo que me recalcaba. Constantemente me decía: ‘Lo que hagas hazlo con amor, no te vas a rendir”

ADAMARI LÓPEZ