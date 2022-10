En la playa Britney Spears se luce en topless e informa que cambió de look

Una vez más Britney Spears ha dado de qué hablar, ahora con un video que publicó en su cuenta de Instagram y en el que aparece en la playa, usando tan sólo una tanga, gafas oscuras y un sombrero que cubre su cabello. Ella posa muy feliz tapando su busto con las manos, pero el estado de su piel quemada por el sol generó comentarios como “por favor, ponte algo de bloqueador” y “alguien consígale aloe para esa quemadura”.

El mensaje que la princesa del pop escribió en su publicación fue: “Corté todo mi cabello…¡no quiero mostrarlo aún!” Britney no se rapó, pero en un post que compartió después confirmó su cambio de look: “Me siento tan bendecida!!! Me inspiré en el cabello de Khloe Kardashian, así que hoy lo estoy acondicionando profundamente!! Dicen que nada es imposible!!!”

Hace algunos días Spears escribió un largo mensaje en el que reclamaba a su familia el haberla herido durante varios años, pero ahora se encuentra de mejor ánimo y compartió varios clips en los que aparece realizando sus ya famosas coreografías en casa, una de ellas con la canción “Sadeness” de Enigma como fondo musical: “¡Hago redes sociales porque encuentro alegría al hacer mis tontos videos 📲! La gente es odiosa, así que mi consejo para la gente de este mundo es que si tienes la suerte de encontrar a alguien agradable… ¡¡¡espera de por vida, porque es muy raro 💎!!!”

