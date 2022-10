La mamá de Britney Spears le pide disculpas, pero desea hablar con ella en privado

Hace algunos días Britney Spears publicó en su cuenta de Instagram otro de sus mensajes en los que culpa a su familia de no ofrecerle apoyo cuando ella estaba sujeta a la tutela supervisada por su padre Jamie. En el texto que escribió destaca lo siguiente: “¡Mi familia hasta el día de hoy honestamente no tiene conciencia alguna y en su mente realmente creen que no han hecho nada malo en absoluto! Podrían al menos asumir la responsabilidad de sus acciones y reconocer el hecho de que me lastimaron”.

Ahora, la madre de la cantante, Lynne Spears, hizo lo suyo, publicando un mensaje en el que se pronuncia al respecto y le pide a Britney que la disculpe por sus acciones: “¡Siento muchísimo tu dolor! Lo he sentido durante años. Te quiero mucho y te extraño. ¡Por favor, desbloquéame para que pueda hablar con ustedes en persona! ¡Britney, en el fondo sabes lo mucho que te quiero y lo que te extraño! Me disculpo por todo lo que te haya hecho daño!”

En los últimos años la relación entre madre e hija ha sido fría, y fue muy comentado que Britney no invitó a sus padres ni a sus hermanos cuando se casó con Sam Asghari hace unos meses. En su post más reciente ella agregó que “podrían al menos responsabilizarse de sus actos y reconocer el hecho de que me hicieron daño. Para mí una disculpa genuina me ayudaría a cerrar el círculo, pero sinceramente me sorprende que cada día de mi vida, incluso después de saber lo que me hicieron, sigan actuando como si estuviera bien”.

El pasado mes de julio Lynn Spears (quien no acostumbra publicar con frecuencia en esa red social) fue enfática en que siempre ha querido arreglar las cosas con su hija, pero también que desea discutir el asunto a solas y sin la prensa de por medio: “Britney, toda tu vida he intentado apoyar tus sueños y deseos. Y también he hecho todo lo posible para ayudarte a salir de las dificultades. Nunca te he dado ni te daría la espalda. ¡Tus rechazos a las innumerables veces que he ido allá y a mis llamadas me hacen sentir desesperada! He tratado todo. Esta charla es sólo para ti y para mí, cara a cara, en privado”.

