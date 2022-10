¿Hugo Sánchez volverá a los Pumas? El Pentapichichi explicó qué pide para ser DT de los universitarios

Luego del cese de Andrés Lillini como DT de Pumas, comenzaron las especulaciones sobre quién podría ocupar el cargo y uno de los nombres que más fuerte sonó al momento fue el de Hugo Sánchez, por lo que el Pentapichichi fue cuestionado momentos después por sus propios compañeros de ESPN y sorprendió su respuesta.

Pese a que siempre ha profesado su amor por la institución universitaria, el exentrenador de los felinos y ahora analista de la cadena deportiva, se desmarcó proponiendo a otros candidatos, argumentando que en este momento hay otros entrenadores que podrían aceptar el compromiso.

Y es que desde el punto de vista del estratega que llevó a Pumas al bicampeonato de la Liga MX y a arrebatarle el Trofeo Santiago Bernabéu al Real Madrid en su casa, lo que necesita para volver a dirigir a los felinos es que haya una reestructuración de raíz y que, según su pronóstico, podría llegar a finales de año, pero no en este momento.

“Yo creo que no es el momento, no es el momento, creo que hay otros entrenadores”, manifestó ante las cámaras de la cadena deportiva.

“Yo mejor preferiría esperar a una nueva reestructuración, porque lo que le hace falta a Pumas, según mi criterio y opinión, es una nueva reestructuración general. Y solamente te comento que en diciembre, según la información que tengo, va a haber cambio de rector, y si hay cambio de rector, las estructuras pueden cambiar y ahí puede ser un buen momento”, complementó.

Sobre los candidatos que para él son los ideales en este momento, Hugol mencionó a dos viejos conocidos del fútbol mexicano.

“Suenan nombres, llámese Guillermo Vázquez, que ya ha estado con la experiencia suficiente para saber cómo se lleva y trata de levantar al equipo nuevamente y luego, también, Ricardo Ferretti quien tiene una larga historia con Pumas y la relación que tiene con Miguel Mejía Barón; también, se está hablando de él, pero yo creo que ellos dos son los idóneos en este momento”, expresó.

🤨 ¿Quién debe ser el técnico de Pumas?



💥 La primera opción de Hugo Sánchez es:



👀 ¿El regreso del Tuca? pic.twitter.com/YJfQTxjjVg — Futbol Picante (@futpicante) October 5, 2022

Reportan que Pumas ofrece un sueldo mensual de entre $20,000 y $30,000 dólares

Según fuentes de Álvaro Morales, de la misma cadena deportiva, el salario que los felinos ofrecen para el próximo estratega sería de $20,000 a $30,000 dólares mensuales, una cifra que no está a la altura de los entrenadores mejor pagados del fútbol mexicano; sin embargo, Para Hugo Sánchez su negativa no sería por lo económico sino debido a “otras cosas”.

“Yo he podido dejar de ganar dinero por amistad. No lo haría y no por el dinero, sino por otras cosas. Aclaro que mi relación con Miguel Mejía Barón ahora es buena, en su momento hubo distanciamiento por el Mundial del 94, pero sobre ese tema (volver a Pumas), no es el momento”, concluyó. Hugo Sánchez habló sobre la posibilidad de dirigir a Pumas. “No es por el dinero, sino por otras cosas… No es buen momento”, finalizó. https://t.co/ekZcWYVeeo— El PRODU (@ProduOficial) October 5, 2022

