Moho por más de 20 años en el implante de senos de una mujer casi la deja sin vida

Melissa Lima, la ex esposa del difunto lanzador de los Dodgers, José Lima, confesó a través de su cuenta de TikTok que fue víctima de una cirugía mamaria en la que el implante estaba “mohoso” y casi le cuesta la vida.

La mujer se puso los implantes por primera vez en 2002 y se quedó con dolor severo en las articulaciones, depresión y una inflamación inexplicable en 2010.

Lima comentó que luego de visitar muchos médicos y no obtener respuesta, simplemente se rindió. “Como madre soltera, no podía salir de cama para cocinar para mis hijos y a menudo me preguntaba si estarían mejor sin mí”, dijo.

Lima dijo en declaraciones a Buzzfeed que le diagnosticaron la enfermedad de Hashimoto, una enfermedad autoinmune que afecta la tiroides.

Pero luego de diez años después de haber luchado por primera vez contra los síntomas, decidió que le quitaran los implantes. Fue allí donde descubrió la suciedad que había estado dentro de su pecho.

“Estas cosas estuvieron tan cerca de matarme”, publicó en Instagram en 2020, mostrando el “moho” de su implante derecho. “Ya ni siquiera me levantaba de la cama”.

Según cuenta, su rostro y ojos cambiaron literalmente en cuestión de horas luego de que le extrajeron el implante deficiente.

“Todavía tengo que tomar medicamentos para Hashimoto y tengo dolor en las articulaciones de las caderas”, comentó a Buzzfeed. Lima ha recorrido aproximadamente el 90% del camino de regreso a la normalidad.

“Aparte de eso, estoy feliz, saludable y lo que es más importante, extremadamente afortunada de poder volver a mi estado normal”, declaró.

Creando conciencia sobre la salud de los senos

Lima se ha convertido en una promotora en línea sobre la salud de los senos y ha llegado a hacer sesiones de preguntas y respuestas sobre el cuidado adecuado de los implantes con su médico, Charles Polsen.

Según Polsen, la mayoría de las personas recomiendan implantes de reemplazo cada 10 años y la razón de ello es que la tasa de riesgo aumenta después de cada año. “Comenzamos a ver un aumento después de cinco años y a los 10 años, aproximadamente el 10 o el 15 % de los pacientes ven una ruptura”, aseguró el especialista.

A pesar de todo el dolor que le dejó la experiencia, Lima no se arrepiente y el día de hoy enaltece la labor que hace creando conciencia sobre la “enfermedad de los implantes mamarios”, un término amplio que describe una serie de escenarios relacionados con el suyo.

