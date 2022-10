Olga Tañón presume su figura como nunca antes con un modelito ‘de infarto’

En medio del éxito rotundo que vivió gracias a su concierto en Venezuela, la cantante Olga Tañón volvió a demostrar por qué es una de las consentidas del público al posar en un atuendo que evidenció la despampanante figura con la que cuenta a sus 55 años de edad.

A través de sus historias de Instagram, la intérprete de temas como “Basta ya” y “La gran fiesta” retomó las fotografías con las que deslumbró durante su sesión para la revista Buen Vivir.

Olga Tañón lució muy cómoda posando enfundada en un body color negro con una abertura en el centro que permitió ver su abdomen ‘de acero’. Además, lo acompañó con unas medias del mismo color que se abrazaron a sus curvas.

En cuanto al maquillaje y peinado, la puertorriqueña optó por un look relajado y con colores neutros que acentuaron sus facciones, mientras que su cabello se lució en una cola de caballo.

La sección de comentarios no tardó en llenarse con piropos, sobre todo haciendo alusión al físico que mantiene: “Me encanta verla en esta revista”, “Wow”, “Hermosa sin lugar a dudas”, “Mi cantante favorita” y “Esta mujer se conserva muy bien”, son algunos de los mensajes que se leen.

Cabe recalcar que además de lucir diversos atuendos para las fotografías, Olga Tañón aprovechó la entrevista para sincerarse sobre varios temas, incluyendo los arreglitos a los que se sometió recientemente.

“La verdad es que no tomé la decisión de hacerme la cirugía bariátrica pensando en mi figura o apariencia, sino más bien en mi salud. Imagínate que durante el año de cuarentena, en 2020, llegué a aumentar más de 200 libras, es decir al rededor de 90 kilos“, contó a la revista.

No obstante, argumentó que tras haberse sometido a dicho procedimiento estético, el resultado la ha dejado más que contenta. “Me siento genial. No hay de qué avergonzarse, esta decisión me ha brindado mucha satisfacción porque me ha hecho sentir que podré disfrutar de esta etapa de mi vida sintiéndome muy contenta“, finalizó.

